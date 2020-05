Dějepisné módy pro Assassin’s Creed Origins a Odyssey jsou nyní zadarmo

- Téma Autor: Redakce Games.cz

„Co bych si měl/a zahrát za hru, když hry vůbec nehraju?“ Je to otázka, se kterou se od našich přátel a rodinných příslušníků setkáváme poměrně často a není zas tak snadné na ni odpovědět. Jaká je ideální vstupní brána do světa počítačových her pro ty, kteří doteď hráli akorát Solitaire, Hledání min nebo s trochou štěstí nějaké staré Sims? celý článek