Březnové recenze na Games.cz: Jarní žně konečně začaly

Březen byl na zajímavé herní kousky docela plodný – během uplynulého měsíce jsme zrecenzovali rovnou osmnáct her, nezřídka jsme přitom sahali po osmičkách a devítkách. Snad jen škoda závěrečného škraloupu v podobě South Parku, ale rovnováha z druhé strany stupnice musí být!

„Fantastické akční RPG s propracovanými systémy, návykovou hratelností a zajímavým zasazením. Last Epoch sice trochu trpí chybami, které pramení z jeho nižšího rozpočtu, ale i přesto jde o jednu z nejlepších diablovek, které si momentálně můžete zahrát,“ nadchlo akční RPG Kubu Malchárka.

„The Thaumaturge je rozporuplná hra. Krásně zpracovává alternativní historii a Varšavu roku 1905. Hlavní hrdina vám ale jen těžko přiroste k srdci a jeho příběh je trochu šitý horkou jehlou. Přesto jednotlivé příběhy nabízí kvalitní zábavu i morální volby. Salutoři jsou skvěle graficky zpracovaní a jejich schopnosti v soubojích zábavné. Jen kdyby samotný boj byl lépe vybalancovaný a střetnutí vymyšlená tak, aby měla nějaký příběhový smysl. Přesto je celková hra zábavná, jen musíte přimhouřit oči nad nejednou nedokonalostí. Odmění vás za to unikátní atmosférou Varšavy v době, kterou ve hrách často nevidíme a nechá vás zažít historii, která je obohacená o uvěřitelné a zajímavé nadpřirozeno,“ nechalo historické RPG na pochybách Michala Krupičku.

„Skvělý survival s nádhernou grafikou, výborným craftingem a tísnivou mysteriózní atmosférou. Sons of the Forest jsou navíc přístupnou hrou, která není nepřátelská ani vůči nováčkům v žánru. Vřele doporučuji,“ chválí přežívání na ostrově Pavel Makal.

„Expeditions: A MudRunner Game je i není novou hrou. Pod kapotou tu tepe starý dobrý SnowRunner, který je ale přístupnější a zážitek je pocitově jiný nejen díky rozdílnému tématu, ale také díky plynulejší hratelnosti ořezané o brodění. Nelze ale přehlédnout až přílišnou recyklaci starých materiálů, nevyužitý potenciál některých prvků a zástup chyb ovlivňujících zážitek. Mohlo to dopadnout lépe, ale rozhodně to není katastrofa. Příznivci simulací, velkých pneumatik, neustálého hledání nejlepší cesty a překonávání nesnází si tu přijdou na své,“ hodnotí bahnité výpravy Patrik Hajda.

„Nijak objevná, ale příjemná druhoválečná verze staré šablony. Classified sice občas působí trochu lacině a zastarale, ale umí překvapit solidní hratelností, několika dobrými nápady a sympatickým, byť polovičatým důrazem na stealth,“ píše o taktické tahovce Adam Homola.

„Automatizační hra, která i přes příjemný minimalistický vizuál selhává jako hra. Sixty Four vyžaduje neustálý dohled. Konstantní doplňování paliva do přístrojů tvoří drtivou většinu hratelnosti. Test trpělivosti, který nemáte zapotřebí,“ zkritizoval automatizační idle hru Jakub Malchárek.

„Port trilogie Stalker na konzole je nadmíru funkční, a i dnes jde o trojici her, které vynikají fantasticky atmosférickým světem a skvělým zasazením. Jenže čas je neúprosný a tak, jak se podepsal na černobylské Zóně, vryl své drápy i do Stalkera, ve kterém těžkopádná akce soupeří se zastaralými mechanismy,“ hodnotí výpravu do Zóny na PS5 Kuba Malchárek.

„Příjemný návrat ke kořenům adventur v otevřeném světě, který je stejně úchvatný jako frustrující. Outcast: A New Beginning umí být zároveň krásná, ale s topornými animacemi, zvládne mezi sebou zajímavě proplétat úkoly, a stejně tak zpátečnicky zaplnit mapu nepřátelskými tábory. Důležité ale je, že skrz dobrou akci a svižný pohyb po malebné planetě dočista zapomenete na hloupoučký scénář,“ soudí o návratu zakladatele moderních otevřených světů opět Jakub Malchárek.

„Další z řady povedených rozšíření pro skvělou středověkou strategii. Zatímco zpracování epidemií je na jedničku a otázka legitimity je povedený funkční prvek, legendy by si zasloužily větší péči a propracovanost,“ píše o rozšíření s morovými ranami Aleš Smutný.

„Dragon’s Dogma 2 znovu objevuje silné přednosti 12 let staré jedničky, které stále mají čím zaujmout – od pestrosti povolání přes zábavné souboje po poutavý svět vyzývající k průzkumu. Sdílení společníků s hráči z celého světa a jejich přínos vašemu zážitku je jedinečný koncept a spolu se simulačními prvky se stará o velice uvěřitelné dobrodružství, jehož jste nedílnou součástí. Škoda jen nezvládnutého technického stavu a zaostávající grafiky, ale vše ostatní vám to dosyta vynahradí,“ chválí pokračování kultovního fantasy RPG Patrik Hajda.

„Alone in the Dark nepřináší do žánru nic nového, je jen zcela standardní (ne)hororovou adventurou s akčními momenty. Je to škoda, protože další šanci k návratu tahle značka asi už nedostane,“ nenadchl remake klasického hororu Pavla Makala.

„Rise of the Ronin sice nevyhraje žádnou soutěž krásy a Team Ninja by potřeboval kurz designu uživatelského rozhraní, přesto je tohle japonské dobrodružství fantasticky zábavnou akční jízdou s hromadou čepelí, usekaných hlav a politikaření. A jako bonus – ňuchňání koťátek!“ rozplývá se znovu Pavel Makal nad japonskou akční adventurou.

„Zábavná, hravá a pestrá směska ‚velkých miniher‘ s dobrými nápady, příjemnou atmosférou a spoustou silných momentů. Místy ale trpí na divokou nekonzistentnost, špatný balanc a nejasnou vizi,“ hodnotí první sólo hru slavné princezny od Nintenda Adam Homola.

„Final Fantasy VII Rebirth naštěstí příliš netrpí prokletím prostředku trilogie. Původní zápletku rozšiřuje tak akorát, stejně jako zvládá nabídnout otevřený svět tak akorát plný aktivit, míst k prozkoumávání a odměn za jejich plnění. Krásně vypadá, výborně zní a skvěle se hraje. Pro milovníky RPG jde o jednu z letošních milých povinností,“ chválí druhou část remaku legendárního JRPG Šárka Tmějová.

„Millennia zkouší novoty v zatuchlém žánru tahových strategií a často se jí to vyplácí. Střídání různorodých ér, které zásadně míchá hratelností, je skvělé. Stejně tak je zábavný mikromanagement regionů a dílčí vylepšování vaší civilizace. Zaháčkuje a s důvěrně známým mottem: ‚Ještě jeden tah a dost,‘ nepustí. Zamrzí agresivní umělá inteligence, ošklivá grafika a technické problémy v pozdějších fázích hry ve vyšším počtu hráčů. Jinak jde ale o zábavný úkrok stranou od tradičních her po vzoru Civilizace,“ soudí o nové tahové strategii Kuba Malchárek.

„Kingdom Come: Deliverance na slaboučkém handheldu neztrácí nic ze svého kouzla. I přes grafické kompromisy hra vypadá pěkně, doskakování a snížení kvality textur není nijak rušivé a snímkovací frekvence osciluje mezi 30 a 20 FPS podle náročnosti scény. Většina hry ale ve 30 FPS běží. Vyloženě otravné jsou občasné delší nahrávací časy, které působí nahodile,“ velebí překvapivě povedený port českého RPG na Switchi opět Kuba Malchárek.

„Technicky vynikající port, který ukazuje, jak nádherné hry dnes můžeme mít. Kéž by se engine Decima dostal mezi více studií,“ neskrývá své nadšení z portu druhého Horizonu na PC Pavel Makal.

„Pro koho tohle proboha vzniklo? Mohou za to konformisté? Nebo Kanada? Nudné, krátké a bez špetky toho, co dělá South Park South Parkem. Mizerný pokus o kooperativní hru, o kterou se nikdo neprosil,“ podivuje se nad existencí nové 3D hry ze světa slavného animáku Pavel Makal.

