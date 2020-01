Best of 2019: Nejlepší remaster & remake

Windows PlayStation 4 Xbox One Switch

- Téma autor: Redakce Games.cz

Tak jako se někdy rádi podíváte na starý film, který jste naposledy viděli v dětství, přepadne vás občas chuť zahrát si nějakou starou hru. Problém je samozřejmě v tom, že mnohé staré hry už dneska nefungují nebo prostě jen blbě vypadají. Vývojáři tenhle deficit naštěstí již stačili podchytit a rok co rok nám servírují nádherné předělávky dávných klenotů. Tak jako letos.

Je to sice už druhá předělávka kultovní strategie Age of Empires II (tou první je HD Edition z roku 2013), ale Definitivní edice opravdu stojí za hřích. Grafika je nádherná, animace téměř bezchybné, dorazilo dokonce i plno vylepšení například na poli uživatelského rozhraní, díky nimž se tenhle strategický pradědeček hraje líp než kdykoliv předtím.

A on to navíc je pradědeček, který by dodneška mohl běhat maraton. Vážně jsme uvažovali o tom, že Definitivní edici zařadíme mezi naše tři nejlepší strategie roku, a i když se do výběru nakonec neprosekala, můžeme na rovinu říct, že tohle je zkrátka a dobře moderní, plnohodnotná strategie – daleko lepší než průšvih, který se vyklubal z Definitivní edice prvního dílu.

Patrik si myslí, že staronová Zelda je „jeden z nejhezčích remaků, který kdy vznikl“. Má pravdu? Má. Linkovo dobrodružství na ostrově Koholint vypadá zkrátka úžasně, a i když se hratelnost zas tak moc nepohnula, některá vylepšení přeci jen vylepšila to, co vylepšit potřebovalo.

Link’s Awakening není úplná tutovka pro všechny hráče – je potřeba, abyste byli fanoušky série důkladně obeznámenými se zákonitostmi zdejšího světa, jinak si tohle putování užijete výrazně méně. Škoda je i horšího technického stavu. Ale jeden pohled na toho roztomiloučkého prťavého Linčíčka vás přesvědčí, že na tom zas až tak moc nezáleží.

1. místo – Resident Evil 2

Čekali jste snad něco jiného? Tomuhle říkáme skutečný remake. Capcom vzal přibližně milion let starý originál, chvilku něco kutil vzadu v dílně a vrátil se… s úplně novou hrou.

Ta transformace je skutečně dechberoucí. Jasně, tu předlohu tam poznáváte, dokonce ji nemůžete nevidět, protože její atmosféra na vás dýchá z každého zombíka a každého temného zákoutí, ale zároveň hrajete zcela moderní hru. Jak je to možné?

Možné je to tak, že si na tom tvůrci zkrátka dali nesmírně záležet a v případě tohohle slavného hororu se jim námaha mnohonásobně vyplatila. Jestli je Resident Evil 2 předzvěstí věcí příštích, a když se díváme na chystaný Final Fantasy VII Remake, tak nám to přijde docela pravděpodobné, potom se má zbytek herního průmyslu, včetně zbrusu nové produkce, na co těšit. Konkrétně na těžko překonatelnou konkurenci.