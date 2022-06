8 nejlepších a 5 nejhorších her podle filmů

3. 6. 2022 18:15 | Téma | autor: Redakce Games.cz

Začátkem září letošního roku na stříbrná plátna vtrhnou husitské hordy vedené slavným jednookým vojevůdcem Jan Žižkou v historickém filmu Petra Jákla. A spolu s filmem by měla vyjít i videohra od slovenských tvůrců.

To je docela překvapivé, protože dlouholetá tradice souběžného vydávání her podle filmů, takzvaných tie-inů, které fungovaly spíš jako marketingová lákadla než plnohodnotné tituly, už zdánlivě pominula. Zaslouženě, chtělo by se říct, protože určitě vzpomínáme spíš na všechny ty nemastné neslané rychlokvašky než skutečně kvalitní kousky.

I ty se ovšem na našich obrazovkách v průběhu dekád objevovaly – a právě o nich pojednává dnešní článek. Dali jsme dohromady osm našich nejoblíbenějších her podle filmů, no a protože je vždycky dobré ze sebe dostat nějaký ten vitriol, zavzpomínali jsme si rovnou i na pětici těch nejhorších tie-inových zrůdností.

Nejlepší hry podle filmů

Třetí filmové dobrodružství nekonvenčního archeologa Indiany Jonese s sebou přineslo nejen vynikající herecké výkony Harrisona Forda se Seanem Connerym a završení celého příběhu (o Křišťálové lebce mluvit nebudeme), ale taky svůj vlastní herní tie-in: Parádní adventuru z dílny LucasArts.

Nebyla to žádná rychlokvaška. Naopak, dodnes se o ní mluví jako o jednom z nejinovativnějších kousků slavných autorů. Považte, mohli jste tam situace řešit různými způsoby, nejen jedním konkrétním! A ačkoliv hra následuje filmový děj, dozvíte se v ní o něco víc než na plátně (byť je tedy pravda, že o některé příběhové prvky taky přijdete). Tenhle tie-in v roce 1989 rozhodně neodflákli.

Spider-Man 2 je přímý tie-in k filmu stejného jména, v němž na sebe pavoučí oblek podruhé oblékl Tobey Maguire, a zejména jeho konzolová verze, na které dělali vývojáři z Treyarchu (dnes je znáte nejspíš jako autory Call of Duty), byla naprosto skvělá. Na to, že hra vyšla v roce 2004, nabízela fantastický superhrdinský zážitek – včetně otevřeného města, kde jste se mohli patřičně spidermanovsky pohoupat na pavučinách!

Jasně, v porovnání s vymazleným zážitkem moderního Spider-Mana už v dnešní době není moc oč stát, ale tehdy to byla opravdová pecka. Dokonce i po stránce příběhu, protože ačkoliv se jede podle stejné linky jako ve filmu, hrou vás provázejí hlasy známých herců včetně Maguirea, Alfreda Moliny nebo Kirsten Dunst.

Poněkud příšerný film, nenápadně vynikající hra. Tak by se dal popsat příběh X-Men Origins: Wolverine. Zatímco film nám dal tak urážlivě hroznou verzi Deadpoola, až to chudáka Ryana Reynoldse dodneška straší ve snech, ze hry se vyklubala velice kvalitní akční adventura, kterou světu v roce 2009 nadělilo Raven Software.

Byla to rychlá, nekompromisně brutální záležitost plná krve a násilí, která ale nezapomínala na chytře vystavěnou akční hratelnost připomínající God of War. Wolverine se uměl léčit, dokázal využívat svoje zvířecí smysly, ale hlavně to byla naprosto nezastavitelná mašina na zabíjení. A mluvil ho sám Hugh Jackman!

Skrytá hrozba možná není ten úplně nejoblíbenější film v historii Hvězdných válek, ale faktem je, že v roce 1999 představila předalekou galaxii celé nové generaci věrných fanoušků. A těmto dětem zároveň nabídla možnost, jak si film užít interaktivně, a to dvěma různými způsoby.

Mohli jste si zahrát klasický tie-in, v němž bylo možné ovládat Qui-Gona Jinna, Obi-Wana Kenobiho nebo Padmé Amidalu a projít si pěkně celý příběh – v některých oblastech patřičně rozšířený, jako když jste se v roli Jediů vykecávali s polovinou Tatooine. Ovládat postavičku se světelným mečem, kosit jednoho droida za druhým, to bylo pro tehdejší novopečené Star Wars fanatiky něco neuvěřitelného.

No a pokud se třeba rodičům nelíbilo, že by jejich ratolest měla trávit čas něčím tak násilným, jako je laserová dekonstrukce bitevních droidů, mohli svoje synky a dcerky posadit do kluzáků. Hra pojmenovaná Star Wars Episode I: Racer nabízela adrenalinovou zábavu, rozhodně lepší, než co předvedla upřímně dost nekonečná závodní sekvence v samotném filmu. Když jste Anakina nebo Sebulbu mohli ovládat sami, to rázem bylo jiné kafíčko…

Tři filmy, jenom dvě hry. Co to je za zmatek? Inu, zmatek se šťastným koncem pro diváky i hráče, protože fenomenální filmová trilogie Pán prstenů od Petera Jacksona zplodila dvojici skvělých tie-inů, které se dají vesele hrát třeba dodnes, pokud jste fanoušci zdrojového materiálu. V kůži proslulých hrdinů běháte po známých místech Středozemě, kosíte skřety v rámci akčních soubojů, utíkáte před zlými duchy a tak dále, a tak dále.

A proč že jsou hry jenom dvě? Odpověď je prostá: Nestíhalo se. Vývojáři ze Stormfront Studios původně chtěli vydat ke každému filmu jednu hru, jenže když se v kinech objevilo Společenstvo Prstenu, nebyli ještě připravení. A tak museli do své videohry jménem Dvě věže nacpat jak první, tak druhý díl Jacksonova mistrovského díla. Aspoň že ten Návrat krále už pak odpovídal předloze…

Uznáváme, že Escape from Butcher Bay není úplně typický filmový tie-in, protože ačkoliv vyšel spolu s filmem The Chronicles of Riddick (česky Riddick: Kronika temna), nevypráví úplně ten stejný příběh. Místo toho se jedná o prequel, který hráči prozradí další podrobnosti o hlavním hrdinovi – toho stejně jako ve filmu hraje Vin Diesel.

To ovšem v žádném případě není slabina. Naopak, nevracet se do úplně stejných narativních vod, ale radši zkusit něco nového, to je něco, za co vývojářům ze studia Starbreeze tleskáme! A když k tomu přičteme vynikající stealth připomínající Deus Ex nebo Thiefa, na tehdejší dobu excelentní grafiku a samozřejmě řádně brutální boj, tleskání se změní na aplaus vestoje.

Staří Harry Potterové možná nepředstavovali žádný velký triumf z hlediska hratelnosti, přeci jen šlo více méně o soubor nejrůznějších miniher, ať už jste se snažili chytit zlatonku během famfrpálového zápasu, nebo na hodinách čar a kouzel obkreslovali zaklínadla. V čem ale první tři tie-iny naprosto excelují, je vyvolání stejné pohádkové, dětské, zvědavé, no zkrátka kouzelné atmosféry jako filmy a knížky.

Běhat po Bradavicích od Velké síně až po sklepení? Navštívit Prasinky a Doupě? Získávat body do školního poháru? Na každém rohu nacházet nové a nové magické zázraky? Tolik možností, tolik tajemství, tak intenzivní pocit, že tam skutečně jsme! Pro jistou generaci hráčů jde o koncentrovanou dávku zasloužené nostalgie, která je zároveň velice poctivou, krásně zpracovanou trojicí her.

Jiná hra u nás zvítězit nemohla. Zlaté oko je legenda všech legend, kterou je možné považovat za vyloženě revoluční dílo. Realistické střílení ze skutečných zbraní, prvky stealthu, důraz na příběhový singleplayer – to všechno dává dohromady jednu z nejlepších her všech dob, i když se na poměry tie-inů maličko zdržela a vyšla až dva roky po premiéře stejnojmenného filmu.

Kdybyste měli chuť zažít na vlastní prsty kus herní historie, GoldenEye si úplně v pohodě užijete i dnes – natolik kvalitní zážitek se povedlo před čtvrtstoletím vytvořit nezkušenému týmu kolem Martina Hollise. A během střílení všech těch ruských podvraťáků si určitě všimnete mnoha a mnoha nápadů, bez nichž by moderní žánr stříleček z pohledu první osoby vypadal úplně jinak.

Nejhorší hry podle filmů

Hra, která přímo ve svém názvu tvrdí, že je to vlastně film? To samo o sobě zavání nějakou čertovinou. A taky že ano, protože tahle verze Street Fightera z roku 1995 se špatně ovládala, byla rozbitá, měla špatné animace a zvukový design – a vlastně to ani nebyla nová hra, spíš reskin Street Fighter II Turbo.

Ze všeho, co jsme napsali v prvním odstavci, čiší jediné slovo: lenost. Takhle to vypadá, když se někdo ani nesnaží a rozhodne se prostě jenom profitovat na značce, místo aby se pokusil vyrobit skutečně dobrou hru. Což, jak si za chvilku ukážeme, je v rámci filmových tie-inů takový trend.

Hrozitánsky mizerný film, hrozitánsky mizerná hra – no, aspoň že si tyhle dva produkty z pekla navzájem nedělají falešnou reklamu. Halle Berry na svou roli kočičí ženy určitě nevzpomíná ráda, ale to samé se dá říct o herní dabérce Jennifer Hale, která tuhle katastrofu z roku 2004 naštěstí poté přebila řadou ikonických rolí včetně velitelky Shepardové v Mass Effectu.

Proč že byla hra tak špatná? Jednoduše řečeno pořádně nefungovala kamera, bojový systém byl urážlivě primitivní, příběh byl nejenom příšerný sám o sobě, ale ještě navíc špatně odvyprávěný. A celé to navíc bylo rozbité. Někomu z vývojářů nejspíš přešla přes cestu černá kočka a on neudělal „tfuj, tfuj, tfuj“, protože jinak než zlovolnou kletbou si tuhle nesoudnost neumíme vysvětlit.

Máme tady konečně taky jednu modernější hru, jen dva roky starou, u které si dokonce můžete přečíst Patrikovu patřičně konsternovanou recenzi! Upřímně si myslíme, že trojka ve skóre je ještě docela milosrdná, protože tahle adaptace série Rychle a zběsile, která vyšla současně s devátým filmovým dílem, si nezaslouží nic než posměch.

Příběh by ještě jakž takž fungoval (což je v rámci série malý zázrak), ale všechno ostatní je vysloveně příšerné. Grafika je hrozná, fyzika taktéž, řízení je bolest spíš než radost, a pokud vás celý zážitek aktivně nefrustruje, pak vás zaručeně zvládne aspoň nudit. Karambol první jakosti.

Dobře, uznáváme, že Colonial Marines se dají za filmový tie-in prohlásit jen s hodně přivřenýma očima (přece jen vyšli v roce 2013 a jejich ideově nejbližší film, Vetřelci, šel do kin v roce 1986), ale na našem seznamu jsme je uvést prostě museli. Už jen proto, jaký příslib nabízela herní adaptace zrovna tohohle filmu a jak špatně to nakonec dopadlo.

Uznejte, že v roli elitních mariňáků kosit xenomorfy, navíc v klaustrofobním prostředí vesmírné lodi Sulaco a později taky známé kolonie Hadley’s Hope, zní prostě skvěle. A ono by to možná i skvělé bylo, kdyby Colonial Marines nebyli tak. Strašně. Rozbití. Umělá inteligence absolutně nefungovala, všechno vypadalo levně až hanba a když se náhodou hře povedlo chvíli běžet, jak měla, stejně byla nudná. Tohle si fanoušci Aliena fakticky nezasloužili.

Legenda všech legend. Hra, která málem vlastnoručně zahubila celý herní průmysl a desítky, možná stovky tisíc jejích kopií byly zakopány v poušti Nového Mexika. E.T. byl nejenom strašně špatnou hrou, které se v roce 1982 absolutně nepovedlo zachytit kouzlo populární předlohy – šlo navíc o ohromný komerční propadák, který podkopal důvěru veřejnosti v celé odvětví.

Upřímně se nelze zas tak moc divit, že šlo o takovou katastrofu. Chudák vývojář Howard Scott Warshaw na vývoj dostal jen něco málo přes měsíc času, protože studio Atari si říkalo, že úspěch filmu zaručí celosvětově dobré prodeje, ať už bude hra vypadat jakkoliv. A to se šeredně spletlo. Možná by si to ve studiu uvědomili, kdyby hru před vydáním otestovali na vzorku publika, ale ani do toho se jim nechtělo. A tak se zrodil příběh o největším průšvihu v herních dějinách.