12 nejlepších trailerů první poloviny roku 2020

17. 7. 2020 17:35 | autor: Redakce Games.cz

Video je vedle obrázků a demoverzí hlavním lákadlem předcházejícím vydání hry a stejně jako hry, i trailery mají svou kvalitu. Každý měsíc jich vyjdou desítky, za první půlrok tím pádem stovky, přesto bylo poměrně obtížné najít alespoň deset videí, která by nad ostatními jednoznačně vyčnívala.

Nakonec se nám společnými silami podařilo vybrat deset dvanáct trailerů, které vyšly letos v období od 1.1. do 30.6., a které by žádnému hráči neměly uniknout. Jejich hry možná nejsou vaším šálkem čaje či kávy, ale to by vás nemělo odradit od shlédnutí následujících výtvorů:

12. Mafia: Definitive Edition – Rodina se nevopouští

Trailer samotný není nijak výjimečný, zato jeho obsah je solí nad zlato. Někdo se opovážil sáhnout na český klenot, úplně ho předělat, a dokonce i něco přidat! Světe div se, nový háv klasické Mafii neskutečně sluší, anglický dabing je libozvučný a po shlédnutí traileru jsme si nikdo neřekl: „Tak tohle hrát nebudu.“ Právě naopak, i když krajní opatrnost není od věci.

zdroj: 2k Games

11. Assassin's Creed Valhalla – Ódin s námi a zlý pryč

Letos došlo jednou pro vždy k potvrzení spekulací o zasazení dalšího Assassina. Parádní cinematický trailer ukázal surovost Vikingů a soubojů s Anglány, odhalil úhlavního nepřítele a jednoduše nás nalákal na další dobrodružství. Ale jak už to tak chodí, vymazlený filmeček hravě strčí do kapsy následné záběry z hraní, ze kterých už čelist nepadala.

zdroj: Ubisoft

10. Battlefield V – Welcome to the Jungle

Atmosféra, která by se dala krájet, všudypřítomné napětí a strach v očích amerických vojáků, kteří se prodírají neznámým terénem. Japonci s nimi udělali nepřekvapivě krátký proces. Ale ani takový silný trailer nezachrání hru před jejím brzkým skonem. Je to škoda, protože poslední Battlefield by si zasloužil víc takových trailerů.

zdroj: Electronic Arts

9. Ghostrunner – Kyberpunker

Krátký trailer, který o hře řekne vše. Do kyberpanku zasazená šermířská akce, které nechybí běhání po zdech a tajemná záporačka. Co ale dělá tento trailer výjimečným, a platí to i o samotné hře, je hudební doprovod nastavující svižné tempo a nutící k pokyvování hlavou a podupávání nohou.

zdroj: All in! Games

8. League of Legends – Legendy neumírají

Nemusíte znát hrdiny League of Legends, abyste zatoužili po jejich animovaném celovečeráku. Během pouhých tři minut se seznámíte s mnoha postavami, jejich přednostmi a slabinami. Trailer stíhá odvyprávět celý příběh jedné obří bitvy od vzestupu a pádu po konečný vzestup. A ten epický závěr? Paráda.

zdroj: Riot Games

7. SnowRunner – Sam Bridges za volantem náklaďáku

SnowRunner je opravdu zvláštní hra, ale možná ne tolik zvláštní, jako Death Stranding. Každopádně k sobě mají opravdu velmi blízko. Studio Saber Interactive se rozhodlo na tuto skutečnost upozornit vtipným trailerem, který vzdává poctu a zároveň si utahuje z Kodžimova díla. Ale mají pravdu. Je jedno, jestli se plahočíte bahnem v náklaďáku nebo lezete po skalách po svých. V každém případě jde jen a pouze o doručování nákladu…

zdroj: Focus Home Interactive

6. The Elder Scrolls Online: The Dark Heart of Skyrim – A zase ten Skyrim

U Bethesdy si přejeme už dávno, aby se vykašlala na hry a začala dělat animované seriály. Dobře, trochu přeháníme a na The Elder Scrolls VI se jak se patří těšíme, ale jak je možné, že jsou tvůrci schopní udělat tak nádherný filmeček, ale jejich hry jsou graficky méně zajímavé a o technické stránce radši nemluvit. Ale koukat na jejich trailery je prostě radost.

zdroj: Bethesda YouTube

5. Star Wars: Squadrons – Je to past!

Vypadá to, že hry ze světa Star Wars jsou po letech na správné cestě, když se do nich vrací singleplayer. Squadrons jsou sice primárně multiplayerem, ale nechá nás vyzkoušet si světlou i temnou stranu síly ve dvou singleplayerových kampaních. A soudě dle traileru půjde o velkolepou podívanou plnou PEWPEWPEW, tedy něco, co máme vážně rádi.

zdroj: Electronic Arts

4. PlayStation 5 – Meme generátor

Možná jsme v to ani nedoufali, ale Sony během streamu her pro PlayStation 5 představila i samotnou konzoli v patřičně napínavém traileru, který nás nechal minutu koukat na podivnou hmotu z kuliček. Ale ve výsledku šlo o skvěle provedené představení, které se navíc nezdráhalo potvrdit verzi PS5 bez mechaniky a ukázalo spoustu doplňkových periferií. A stejně jako svého času spustil Xbox Series X lavinu vtípků (lednička!), tak internet ihned zaplavily fotky routerů a budov inspirovaných PlayStationem.

zdroj: Sony

3. Horizon Forbidden West – S Aloy na dovolenou k moři

Pokračování výborné Horizon Zero Dawn svět považoval za samozřejmé dávno před oficiálním oznámením, přesto nebylo možné připravit se na to, co přijde. Ještě krásnější postapokalyptický svět plný ještě roztodivnějších robotických dinosaurů, podvodní světy, fantastické výhledy, sympatická Aloy… Čmucháme další pořádný zářez na pažbu exkluzivních titulů Sony.

zdroj: Sony

2. The Catch: Carp & Coarse – Vaše mise, rozhodnete-li se ji přijmout…

Simulátor rybaření nechává všechny členy redakce naprosto chladnými, což ani náhodou neplatí o traileru takové hry. Tvůrci se totiž rozhodli neukazovat nám nekonečné vysedávání u vody a čekání na spásné potopení splávku. Zvolili jinou, takovou hitmanovskou cestu, napínavé drama hollywoodského střihu. Ve výsledku nás vlastně video dokázalo nalákat i na samotnou hru... NE! To byla jen taková slabá chvilka. Nicméně není sporu o tom, že jde o jeden z nejoriginálnějších trailerů poslední doby.

zdroj: Dovetail Games

1. Ghost of Tsushima – Duch, samuraj a džin v jedné osobě

Poslední exkluzivita PlayStationu této generace má spoustu krásných trailerů, ale ten nazvaný Bouře přichází nám přijde o procento lepší než ostatní. Krásně se v něm odráží Džinova touha po pomstě, probíjení se řadou Mongolů má neskutečný styl a už se zkrátka nemůžeme dočkat! I když předešlý příběhový trailer s fantastickou hláškou: „Čest zahynula na pláži“ má rovněž něco do sebe…

zdroj: Sony