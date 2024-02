10 nejlepších závodních simkád a simulátorů, které si teď můžete zahrát

28. 2. 2024 18:00 | Téma | autor: Redakce Games.cz

Simkády a simulátory jsou pro všechny milovníky motorsportu, kteří před zběsilou a adrenalinovou akcí dávají přednost věrohodnému jízdnímu modelu. Níže jsme pro vás vybrali deset nejlepších her, které si v tomto žánru můžete zahrát na současných konzolích nebo na PC a prověřit tak své závodnické dovednosti.

(Vyšlo v březnu 2022 na PS4, PS5 – naše recenze)

Gran Turismo je stálice mezi závodními simkádami na PlayStationu už od roku 1997 a sedmý díl dotahuje okružní závodění k dokonalosti. Stovky licencovaných aut, desítky okruhů, závody na asfaltu i nezpevněných tratích, úpravy aut. Na automobilové nadšence čekají doslova stovky hodin výborných závodů, které každý měsíc obohacují nové vozy a okruhy.

Gran Turismo 7 navíc dokáže skvěle zaujmout svou láskou k motorismu. Tematická encyklopedia plná zajímavých informací o historii legendárních značek fantasticky přibližuje zákulisí vývoje ikonických dvoustopých strojů. GT7 potěší obzvláště milovníky japonských automobilek, protože zastoupení aut značek Nissan, Honda, Toyota a Subaru je bezkonkurenční. Výbornou kampaň navíc doplňuje neméně zábavný online režim, týdenní výzvy a v neposlední řadě i podpora PS VR2.

(Vyšlo v únoru 2019 na PC, Xbox One a PS4 – naše recenze)

Colin McRae Rally, Richard Burns Rally, WRC… To jsou všechno série, které se snaží či snažily zprostředkovat ten nejvěrnější zážitek z rally. Pro mnohé je dodnes nepřekonaný právě Richard Burns Rally, ale pokud se vám nechce pídit po takhle staré hře a dali byste přednost něčemu soudobému, neméně kvalitnímu, tak nekoukejte na loňský EA Sports WRC, ale na Dirt Rally 2.0.

Oproti jedničce už má režim kariéry a z hlediska jízdního modelu se bavíme o jednom z nejlepších v celé branži, který bere ohled na stav vozovky i typu pneumatik, neodpouští chyby a odměňuje za zkušenosti. Hra se navíc dočkala solidní obsahové podpory čítající desítky DLC a sezónní obsah.

(Vyšlo v září 2023 na PC, Xbox Series X/S – naše recenze)

Přímý konkurent Gran Turismo 7 pro PC a Xbox Series X/S. Forza Motorsport nabízí skvěle škálovatelnou obtížnost, široké zastoupení evropských automobilek a uspokojivý jízdní model, který se výborně trefuje na pomezí simulace a arkády.

Forza Motorsport potěší i díky šikovné umělé inteligenci, která se neštítí ťukanců a občas i chybuje, což skvěle vytváří dojem, že závodíte proti skutečným lidem, nikoliv proti bezchybnému stroji. Nechybí úpravy aut, licencované i smyšlené tratě a pestrá kampaň, která vás protáhne závody v autech od 70. let až po moderní hypersporty.

(Vyšlo v dubnu 2023 na PC, Xbox One, Xbox Series X/S, PS4 a PS5)

Královna motorsportu nabízí v zatím posledním díle bezkonkurenční fyziku závodů monopostů a výborný příběhový režím Braking Point. Do výběru tratí se vůbec poprvé dostaly okruhy v Las Vegas a Kataru. Do hry přibyl taky parádní mód F1 World, ve kterém si na vás čekají desítky závodů na čas, výzev a online klání.

Ve světě virtuálních formulí není moc konkurentů. Titul s oficiální licencí F1 by mohl usnout na vavřínech a jen každoročně vydávat upravenou soupisku jezdců. Je dobře, že v Codemasters myslí hlavně na to, jak vytvořit autentické závody, které skvěle vypadají a je zábava je hrát.

(Vyšlo v září 2017 na PC, PS4 a Xbox One)

Původní Project CARS bylo zjevením. Nádherná grafika s velice přísnou simulací nebyla pro každého, ale své fanoušky si našla. Dnes už máte lepší volbu. A ne, není to Project CARS 3, které se příklonem k arkádě od série zcela odklonilo a konkurovalo spíš Gran Turismu a Forze. Nejlepší ze série je Project CARS 2.

Stále je to ta přísná simulace s dechberoucím vizuálem, ale tentokrát s větším zástupem vozů, plnohodnotnou kariérou, ještě větším důrazem na vliv počasí a denní doby na ovládání vozu, spolu s možností vyměnit asfalt za šotolinu. Navíc už je možné si zahrát i na gamepadu, byť volant je zde stále tou nejsmysluplnější volbou.

(Vyšlo v červnu 2020 na PC)

Nebýt série Project CARS, asi by nebyla ani série Automobilista. Její tvůrci totiž vybudovali tyto závody na stejném enginu, ale z hlediska simulace to dotáhli ještě dál. Dvojka je jednou z nejhezčích závodních her na trhu, která počítá s plným denním cyklem.

Ohromí simulací tlaku v pneumatikách, který se mění v závislosti na rychlosti a teplotě. Nabízí skutečné podmínky počasí, takže když právě teď na jednom z mnoha okruhů prší, prší na něm i ve hře.

Pokud skutečně pršelo před dvěma hodinami, trať ve hře je ještě vlhká. V neposlední řadě má Automobilista 2 jedny z nejvěrnějších pravidel a omezení okruhového závodění. Jezdit tu můžete dokonce i s nejrůznějšími speciály i kamiony.

(Vyšlo v říjnu 2014 na PS4 – naše recenze)

Driveclub svých 10 let sice nezapře, takže z grafického hlediska už to v okolní konkurenci není taková sláva, ale jedním prvkem se stále řadí na špici. Tato hra má dodnes nepřekonané zpracování deště, jímž stále umí překvapovat.

Zároveň jde pravděpodobně o tu nejarkádovější hru tohoto seznamu, ale to neznamená, že byste v ní mohli řezat zatáčky jako v Need for Speed. Zkrátka a dobře je to ještě další pomyslný krok mezi arkádou a simkádou, který má dodnes co nabídnout pouze majitelům PlayStationu.

(Vyšlo v září 2018 na PC, PS4, PS5, Xbox One a Xbox Series X/S – naše recenze)

Zatímco spousta jiných simulací se snaží jít hodně do šířky, co se vozového parku a soutěží týče, tak Assetto Corsa Competizione na to jde přesně opačně. Soustředí se na jediný šampionát GT3, který dovádí téměř k dokonalosti. Skuteční jezdci, skutečné soutěžní vozy, vše v prvotřídní grafice.

Matematický model tu vypočítává přilnavost pneumatik, vliv aerodynamiky na ovladatelnost, parametry motoru, podvozku i elektroniky. Zvláštní péče byla věnovaná nejen vozidlům, ale i tratím, které tvůrci do hry naskenovali laserovou technologií, aby docílili zpracování 1:1. Obecně se jedná o jednu z nejhezčích závodních her na trhu.

(Vyšlo v srpnu 2008 na PC)

Jeden z nejvěrohodnějších a nejlepších automobilových simulátorů platí takřka dvě dekády za to nejlepší, co můžete za virtuálním volantem zažít. A platí to téměř doslova, protože bez volantu, pedálů a alespoň nějaké znalosti reálného okruhového závodění si ve hře moc neškrtnete.

Všechna auta a okruhy jsou pro co nejvěrnější převod do 3D nasnímány lidarem a bezkonkurenční fyzika vám předvede, jak je obtížné udržet auto o síle 500 koní na silnici, natož s ním vybrat nějakou zatáčku. Ne nadarmo iRacing využívají k tréninku i profesionální jezdci a pořádá se v něm několik oficiálních šampionátů. Výzva pro ty nejzkušenější.

(Vyšlo v březnu 2013 na PC)

Dnes už kultovní simulátor rFactor 2 opět, jako v případě iRacing, potěší hlavně hardcore závodníky, kteří před krásnou grafikou a stovkami licencovanými auty dávají přednost bezkonkurenčnímu jízdnímu modelu. RFactor 2 jde dokonce tak daleko, že simuluje přilnavost povrchu v reálném čase v závislosti na tom, kolik aut danými úseky projelo. Dokonce i tloušťka namalovaných krajnic na asfaltu má jiné vlastnosti než vozovka samotná.

Nechybí spousta nastavení, obrovské zapojení komunity a spousta stahovatelného obsahu. Pokud hledáte nejvěrohodnější simulaci závodění, navíc za pár korun, nemusíte hledat dál. Pro nejautentičtější zážitek si rFactor 2 užijete s volantem a VR headsetem, který simuluje otřesy a pohyby jezdcovy hlavy v kabině.