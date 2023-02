Nový mód Freelancer dělá z Hitmana krále znovuhratelnosti

2. 2. 2023 12:45 | Dojmy z hraní | autor: Adam Homola

Hitman se po klopýtnutí jménem Absolution vrátil v roce 2016 v plné síle. Předloni jsme dostali završení trilogie v podobě Hitmana 3, nově tedy už jen Hitman: World of Assassination, a tím by mohl celý příběh skončit: V IO Interactive se teď věnují primárně Bondovi a Agent 47 bude chvíli u ledu. Jenže než si do mrazáku vleze, dostal ten dosud největší update. Jmenuje se Freelancer a jde o svěží nový způsob, jak hrát Hitmana.

Freelancer dělá se hrou divy. Sice jede po stejné cestě, ale z vyjetých kolejí se dokázal vymanit a přidává do hry nové a do jisté míry dosud neviděné prvky. V čele s důrazem na trvalost, roguelike prvky a výrazně větší náročnost, která ale není na úkor férovosti. Vedle hlavní příběhové kampaně je právě Freelancer ten nejkošatější způsob, jakým můžete Hitmana hrát.

Osamocení

Freelancer se s tím nepáře, a pokud jste Hitmana ještě nikdy nehráli nebo jste si před lety odehráli jen pár příběhových misí se standardním nastavením, připravte si kapesníčky. Docela se totiž zapotíte. Respektive v takovém případě bych vám začínat s Freelancerem možná raději nedoporučil. Jděte zpátky do kampaně, vypněte si Mission Stories nebo rovnou zatočte ruletou a trochu si pravidla hry osvěžte.

zdroj: ioi.dk

Freelancer je totiž absolutní definicí oblíbeného konceptu „vysoké riziko – vysoká odměna“. Je nekompromisní, ale nesmírně uspokojivý. Celý nový mód sestává z řady takzvaných mini kampaní, tedy krátké šňůry hrstky na sebe navazujících misí s konečným cílem sejmout nebezpečný syndikát.

Výběr mini kampaně je ve vaší režii, stejně jako následná selekce každé její destinace, stejně jako výběr arzenálu a stejně jako identifikace hlavního cíle v poslední misi, kde se hraje stylem všechno, nebo nic. Freelancer vás tak de facto zbaví agenturního zázemí ICA, věrnou Dianu v uchu taky neuslyšíte (tedy uslyšíte, ale radit vám nebude) a co si nenajdete, to nemáte. Jak už název naznačuje, je to tentokrát všechno na vás.

Nová ruleta

Po výběru mini kampaně a první destinace se vydáte do dané lokace a na první dobrou se nic příliš nestandardního neděje. Jednoduše hrajete Hitmana. Jen vám nikdo neříká, co máte dělat, nejsou tu žádné Mission Stories a vedle hlavních cílů máte na hřbetu naloženy ještě vedlejší úkoly, které jako by z rulety vypadly.

Ve vašem zájmu je splnit co nejvíc vedlejších úkolů, neboť za to nejste honorováni jen nějakými abstraktními body ve finální tabulce skóre, ale penězi. Tedy novou měnou Merces. Za tu si můžete přímo během misí od obchodníků kupovat zbraně i výbavu a získáte ji za plnění misí a vedlejších úkolů, prolomení sejfu, zabití kurýrů nebo ji občas můžete najít ve speciální krabici.

Nakupování výstroje či výzbroje nemusí být zásadní, stále platí, že spoustu věcí najdete nebo získáte z těla nebohého NPC. Jestliže ale chcete splnit vedlejší úkol, kdy se po vás vyžaduje zneškodnit cíl sniperkou s tlumičem, nic moc jiného než obchodník vám v tu chvíli nezbývá. Takový materiál se po všech úrovních jen tak neválí.

Vtip je v tom, že ve Freelancerovi si neodemykáte zbraně a výbavu „jen tak“, jako tomu je v rámci kampaně. Na začátku nevlastníte lautr nic a postupem času máte k dispozici jen a pouze to, co si z misí sami odnesete domů. Tady se už dostáváme ke zmíněným roguelike prvkům, neboť není zrovna těžké o všechno přijít a začít na zelené louce.

Ano, co si v rámci každé mini kampaně odnesete z mise, to vám zůstane. Ale podmínkou pro to, aby vám to zůstalo napořád, je úspěšné dokončení celé mini kampaně, tedy i finální Showdown mise. Na té stojí a padá všechno, protože pokud Showdown misi pokazíte a prohrajete, prohráli jste celou mini kampaň. To znamená rozloučení se s veškerou výbavou i výzbrojí, kterou jste si v rámci dané mini kampaně pečlivě nastřádali, a ještě vás hra oškube o polovinu Merces. Kruté, ale je to vaše chyba, máte se víc snažit!

Git gud

Už chápete, jak to myslím s tou obtížností? Nikdo vám nic neřekne před misí, nikdo vás nevede za ručičku během mise, k dispozici máte jen to, co si sami najdete či koupíte, a pokud to pokazíte, přijdete o sesbírané zbraně i výbavu. Neúspěch v jedné misi ještě neznamená neúspěch v celé mini kampani, jenže pozor! Po neúspěchu v misi se další mise v rámci rozjeté mini kampaně přepnou do stavu Alerted, čímž jsou nejen podstatně těžší, ale jejich prohra už znamená prohru celé mini kampaně.

Třešničkou na dortu je finální mise jménem Showdown, jejímž prohráním rovnou přijdete o všechno – zbraně, půlku peněz i postup. A aby toho nebylo málo, ve finální misi si musíte ten správný cíl najít sami pouze na základě hrstky indicií (například nosí klobouk, má náhrdelník a kouří), ještě vám to ztíží jiní nájemní vrazi chránící cíl a nechybí ani speciální maskované hlídky, které mohou cíl upozornit na vaši přítomnost.

zdroj: ioi.dk

Finální mise jsou skutečným testem vaší trpělivosti, znalosti úrovní a schopnosti improvizovat. A nemůžete to ani zkusit znova, kampaň jednoduše zmizí a vy musíte zkusit jinou. Navíc nemůžete ukládat, autosave neexistuje, takže nemáte co loadovat a misi nejde ani restartovat. Vysoké riziko – vysoká odměna…

Nemusím vám asi dlouze popisovat, jak frustrující je přijít o hromadu nahromaděných věcí kvůli jedné hloupé chybě z nepozornosti během posledních minut finální mise. A jak jistě dobře víte, hloupé chyby z nepozornosti se dělají málokde tak snadno jako právě v Hitmanovi. Pokud se vám to ale všechno podaří, následná satisfakce je násobně větší než v libovolné příběhové misi z regulérní kampaně. Freelancer je v praxi něco jako Hitman Roulette na steroidech, jen s ještě vyššími sázkami, a tím pádem nervy vyšponovanými na maximum.

Na druhou stranu, jakkoliv je Freelancer bezpochyby náročnější než klasická příběhová kampaň, zároveň je čitelný a má jasná pravidla. Je potřeba obří dávka trpělivosti a zas a znovu mít na paměti fakt, že Hitman není akční, ale logická puzzle hra, ale jestliže umíte plánovat a čekat, můžete se do Freelancera směle pustit i bez větších zkušeností z kampaně.

Všude dobře, doma nejlíp

Trvalý postup byl v Hitmanovi vždycky malinko naznačen, ale o nic klíčového nešlo. Jistě, vždycky tam byl nějaký příběh i postupné odemykání možností, nástrojů a zbraní, ale většinou to hrálo druhé housle. Na misi si stačilo vzít šperhák a mince, maximálně pistoli s tlumičem a hotovo, zbytek najdete. Navíc k čemu vám byla hromada kulometů, když Hitmana jako akci hrát většinou spíš nechcete.

Freelancer posouvá trvalé zisky na novou úroveň především skrze velkou novinku Safe House. Tedy váš vlastní dům, jakési zázemí. Sice začínáte ve sklepě, ale s každou úspěšně dokončenou mini kampaní se vám odemykají další části domu, včetně nových pater i exteriéru. Ze Safe House se vydáváte na mise, posuzujete dostupné informace o cíli a vůbec tak nějak plánujete, kam se vydáte, s čím se tam vydáte a koho tam sejmete.

Středobodem domu je vaše v ideálním případě postupně se rozrůstající sbírka zbraní a musím přiznat, že ta funguje překvapivě dobře i na mě, jakkoliv není na první pohled nijak zásadní. Ruleta mě vytrénovala nebrat si na mise téměř nic a všechno si najít až na místě. Přesto plná zeď zbraní jednak uspokojuje mé sběratelské choutky, jednak je občas nějaká specifická zbraň potřeba.

Zatímco většina vedlejších úkolů v misích odměňuje tichý postup, občas vám nasypou do kapsy zlaťáky za výjimečně akční přístup. A vždycky je jednodušší si požadovanou střelnou zbraň vzít s sebou než ji složitě hledat nebo doufat, že ji bude prodávat tamní obchodník. Jen zase musíte dávat pozor, abyste s vzácnou či oblíbenou zbraní na misi nepadli. Pak byste totiž o svůj výstavní kousek definitivně přišli.

Bezedný důl plný zlata

Freelancer jen dokazuje, jak neuvěřitelně vrstevnatý a flexibilní design úrovní Hitmana je. Jde o takřka dokonalý snadbox plný roztodivných a pokaždé jiných báboviček. Sandbox podporující jak relaxační hratelnost, kdy stačí jen následovat ukazatele, tak i hardcore zážitek, kdy je všechno na vás.

Najednou totiž trávíte víc času třeba v těch částech úrovní, kde jste předtím skoro nebyli. Nebo vnímáte detaily, kterých jste si předtím nevšimli a nasloucháte postavám, o jejichž existenci jste neměli ani tušení.

Hitman je jeden z králů znovuhratelnosti a Freelancer to posouvá zase o kus dál. Skvěle remixuje staré známé prvky, zvládá je okořenit něčím novým a tu a tam to navrch ještě pocukruje. Vše ale pořád jen v rámci předem daných mantinelů, protože pokud jste odehráli Sapienzu stokrát a prošmejdili v ní každičký kout, nemá vám už tahle mapa ve Freelancerovi co nového nabídnout. Jen na vás vychrlí další remix zdejších pravidel, podmínek a možností, což za mě není vůbec špatně.

Budoucnost

Hitman: World of Assassination sice svým způsobem „končí“, nicméně díky Freelancerovi ho můžete aktivně hrát klidně několik příštích let. Zároveň nám dává nahlédnout za oponu možné budoucnosti série. Jistě, v IO se teď věnují primárně jinému agentovi, jenže příslib roguelike prvků a trvalého postupu je natolik lákavý, že si nemůžu nepředstavit možné pokračování.

Budoucnost Hitmana bych si v tomhle duchu klidně nechal líbit. Série by se mohla ubírat směrem, kde budou úrovně živější, dynamičtější, nebezpečnější a kde to není jen o jednorázovém doklepnutí jedné lokace, ale o kontinuálním smysluplném progresu. Směrem k většímu množství interaktivních prvků, kde se nebudou NPC dělit jen na „křoví“ a „cíl“, ale na mnohem pestřejší skladbu včetně obchodníků, nájemných vrahů, kurýrů a dalších postav, které vám mohou být k užitku nebo ke škodě.

Případná budoucnost může znít lákavě, každopádně je ještě velice daleko (pokud se tedy vůbec něco chystá). V přítomnosti teď máme Freelancera, který je pro mě osobně hned vedle rulety tím nejlepším, co Hitmana za poslední roky potkalo.