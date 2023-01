Hitman 3 se oficiálně proměnil na Hitman: World of Assassination

31. 1. 2023 10:45 | Novinky | autor: Ondřej Partl

Agent 47 s koncem minulého týdne shromáždil všechny své díly z nové trilogie pod sjednocený produkt s názvem Hitman: World of Assassination. To znamená, že v obchodech už nenaleznete Hitman 1, Hitman 2 a Hitman 3, ale pouze toto souhrnné vydání, které v sobě skrývá obsah ze všech těchto vyjmenovaných dílů. Pokud vlastníte jedničku a dvojku, z knihovny vám samozřejmě nezmizí, už ale nepůjdou zakoupit.

Cenově vás World of Assassination vyjde na 70 euro, ale majitelé původního Hitman 3 dostali upgrade na novou verzi zdarma. Pokud by ovšem chtěli ještě další obsah, mohou si dokoupit Deluxe Pack za dalších 30 euro a odemknout si tím Hitman 3 Deluxe Pack, Hitman 3 Seven Deadly Sins a Hitman 2 Expansion Access. Balíčky jdou nicméně pořídit i samostatně.

Vydání této transformované verze autoři oslavili novou ukázkou, která shrnuje dostupný obsah. Ve zkratce je to 21 lokací s řadou cílů, které čekají na své profesionální zlikvidování.

zdroj: IO Interactive

Společně se změnou názvu a formy dorazila i nová aktualizace s označením 3.140. Jako už tradičně opravuje různé prohřešky a vylepšuje zážitek ze hry či z jejího menu. Také ale přináší nové funkce.

Tím nejdůležitějším kusem nového obsahu je singleplayerový režim Freelancer (ten byl dříve dvakrát odložen). V něm vaše cíle a lokace neurčuje příběh a tajemná organizace, nýbrž vy sami. Vydáte se tak do misí podle vlastního výběru, mezi nimi se pak vracíte do svého upravitelného úkrytu, kde si plánujete další postup a vybíráte vybavení. Pokud však taková rozhodnutí budete dělat lehkovážně, zjistíte, že vámi vytyčené plány jsou nerealizovatelné, kvůli čemuž můžete navždy přijít o vybavení, které jste si na akci vzali. To do hry tedy přináší roguelike prvky, dále ozvláštňující hratelnost.

Hráče a hráčky na PC z řad majitelů a majitelek grafických karet série RTX 40xx navíc jistě potěší, že s updatem do hry přibyla ještě podpora technologie Nvidia DLSS 3.

Hitman: World of Assassination je dostupný na PC, PlayStationu 5, PlayStationu 4, Xboxu Series X/S, Xboxu One i Nintendu Switch. Na většině platforem ho do 2. nebo 3. února naleznete se 45% slevou. V případě PlayStationu však pro její uplatnění musíte být předplatiteli PlayStation Plus. Hra je také součástí služby Xbox Game Pass.