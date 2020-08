Hyper Scape: Nová battle royale od Ubisoftu bude za tři roky skvělá

27. 8. 2020 17:00 | Dojmy z hraní | autor: Adam Homola

Místo toho, aby mě vedení Ubisoftu dávno poslechlo a udělalo battle royale z Wildlands, pustilo se do populárního žánru pozdě. Pozdě, jinak a po svém. Což o to, originalita je chvályhodná, ale v tomhle případě se moc nepovedla. Na Hyper Scape dokonale sedí věta: „Není to špatné, ale...“ A to dnes, v herním světě plném nesmírně silné konkurence, prostě nestačí.

Krásný, ale nefunkční vizuál

zdroj: Ubisoft

Ubisoft se rozhodl jít proti proudu a svůj battle royale zasadit jen a pouze do virtuálního města jménem Neo Arcadia. To se mi sice z prvních videí moc nelíbilo, ale po pár zápasech jsem si zvykl a vlastně si ho docela oblíbil. Vizuál má něco do sebe, vertikalita funguje, všudypřítomné budovy znamenají všudypřítomná okna a v nich potenciální nepřátele. Neo Arcadia má šťávu a víc než cokoliv jiného je to příjemná změna.

Sázka na stoprocentně městské prostředí tvůrcům vyšla, a proti konkurenci tak Hyper Scape najednou působí relativně svěže. Jenže tu najdete první velké „ale“: Po pár zápasech to začne být všechno na jedno brdo. Pár záchytných bodů tu sice najdete, ale jinak mi většina města přijde zaměnitelná.

To je jednak trochu matoucí při přestřelkách, jednak je to problém, když potřebujete rychle utíkat do „kruhu“. Chápu, že bych se to jistě za další desítky zápasů nejspíš všechno perfektně naučil a zaměnitelnost prostředí by nebyl takový problém. Jenže zastávám názor, že mapa by měla být intuitivní a maximálně čitelná, když ne okamžitě, tak aspoň co nejdřív.

S orientací by dost pomohla minimapa, jenže ta chybí. Klasickou velkou mapu si tu sice vyvolat můžete, jenže ta vám překryje obraz a v takhle rychlé hře se zastavovat opravdu nechcete.

Dobré nápady to nespasí

zdroj: Ubisoft

Při vývoji Hyper Scape někdo opravdu přemýšlel a přišel s řadou nápaditých idejí. Už jen samotný závěr zápasu, který nespoléhá na kempovací přetahovanou o to, kdo dřív mrkne, je příjemnou inovací. Můžete buď zkoušet přežít až do konce, a dostat se tak na vrchol tradičním způsobem ve stylu Last Man Standing, nebo se můžete hnát za korunou. Čapnout, chvíli ji držet, a když se poštěstí, je vítězství vaše.

Špatné mi nepřijde ani fúzování zbraní a schopností, nemluvě o tom, že schopnosti, zdejším žargonem „Hacky“, si musíte najít. Vlastně si tak můžete během zápasu vytvořit vlastního hrdinu šitého na míru aktuální situaci jednoduše tím, že si najdete jiné Hacky.

Smrt v Hyper Scape vás ze zápasu nevyřadí, což je dnes už téměř standardní mechanikou. Namísto čekání na oživení tu ale pobíháte jako duch, můžete s týmem dál komunikovat a pingovat mu nepřátele. Ano, systém pingů nechybí a ne, samozřejmě že není tak vymakaný jako v Apexu.

Hacky jsou taky fajn, ale potřebují práci. On je vlastně celý Hyper Scape příšerně nevybalancovaný. Jakmile potkáte někoho alespoň trochu schopného s Hexem, můžete to často rovnou zabalit. Podobně nevyvážené jsou Hacky, nejvíc z nich koule: Hráč se prostě schová do velké koule a odskáče v ní pryč. Už si myslíte, že ho máte, a on si odhopká. Je to jedna malá ukázka zajímavé mechaniky, která potřebuje balanc jako sůl.

Průměrné střílení

zdroj: Ubisoft

Pokud máte smůlu na opravdu schopné protihráče, dostanete hodně rychle za vyučenou. Vzhledem k městskému prostředí sází Hyper Scape na vertikalitu víc než Apex, PUBG a Fortnite dohromady. Útok nemusí přijít zepředu, zezadu, ze stran, protivník může taky číhat vysoko nad vámi. Hra je navíc tak rychlá, že zdejším hyperaktivním poskakováním po střechách se nad vás může někdo dostat prakticky kdykoliv.

S tím, jak je Hyper Scape nesmírně rychlý (poskakování, klouzání, sprint, teleporty, střechy, Slam a další speciální schopnosti), ale vůbec není kompatibilní zdejší Time To Kill. Hrozně dlouho trvá, než někoho udoláte. Zkombinujte to s všudypřítomnými defenzivními schopnostmi a výsledkem je fakt, že řada přestřelek vyšumí do ztracena. Jeden z vás to vzdá a prostě uteče.

Nejednou jsem se za killem honil klidně i desítky vteřin, jen aby se nakonec nepřítel odkoulel ve speciální schopnosti někam do pryč. Stejně jako jsem to několikrát udělal v roli loveného já. Dlouhé přestřelky, které k ničemu nevedou, jsou unavující a neskýtají pražádnou satisfakci. Navíc, pokud stojíte proti dvěma nepřátelům, máte to skoro vždycky spočítané bez ohledu na Hacky, pokud nejste bůh stríleček.

Se střílením mám ještě jeden velký problém. Na Hyper Scape je po chvíli hraní jasně patrné, jak průměrný gunplay tady vlastně je. Nezajímavý, neuspokojivý, pomalý, nemáte z něj radost, prostě jen mačkáte spoušť, ono se něco děje a je to tak nějak na pokrčení rameny.

Parádně se tady ukazuje, jak špičkový je gunplay třeba v Apex Legends a jak z toho hra, kde se primárně střílí, těží. Člověk by si přitom mohl říct, že ve střílení z futuristických pistolek nemůže být zase takový rozdíl, ale věřím, že když dáte do ruky Apex třeba i laikovi, bude na něj okamžitě působit líp. Nesrovnatelně líp.

Za tři roky na viděnou

zdroj: Ubisoft

Ve výsledku je tak Hyper Scape zajímavý, hezký, zábavný i novátorský, jenže všechny tyhle aspekty vývojáři podtaktovali na nižší desítky procent. Místo toho, aby Ubisoft s novou battle royale sebevědomě prokopl dveře, jen nesměle přešlapuje venku, po očku kouká do klíčové dírky a bojí se zaklepat.

Hyper Scape má potenciál. Víte, co to znamená: Jak jde o Ubisoft, máme téměř jistotu, že se na svůj projekt vývojáři nevykašlou. Budou makat dál a za dva tři roky tu budeme mít parádní battle royale. Jen to chce čas.

Ubisoft vstoupil na trh, kde všichni hrají Fortnite. Hardcore hráči mají svoje (teď už snad) vyladěné PUBG, a pokud chcete něco méně realistického, je tu špičkový Apex Legends či nesmírně oblíbené Call of Duty: Warzone. Do toho tu máme řadu dalších stříleček, ať už z ranku battle royale, hero shooter, nebo kořistných her typu Destiny/Warframe. O kvalitní střílení na trhu rozhodně není nouze a nestačí být jen OK. Musíte být alespoň v něčem výjimečně dobří, a to Hyper Scape zatím bohužel není.

Hra potřebuje čas a péči, stejně jako je potřeboval Rainbow Six Siege, The Division 2, For Honor nebo třeba Breakpoint. Ubisoft se o své hry stará opravdu příkladně, a pokud se na Hyper Scape nevybodne, mohla by z toho být za pár let skvělá battle royale.