Battle royale Hyper Scape dorazila na konzole i s první sezónou battle passu

13. 8. 2020 11:40 | Novinky | autor: Šárka Tmějová

Nová free-to-play battle royale od Ubisoftu před pár týdny otestovala vody na PC a nyní se vydává i na dosluhující generaci konzolí. Ano, městské bitvy pro stovku hráčů v Hyper Scape si teď můžete užít i na PlayStationu 4 a Xboxu One.

Spolu s konzolovým startem oficiálně začíná také první sezóna battle passu, jehož princip je vám jistě známý z jiných multiplayerových her. Ve zkratce dostanete větev progresu navíc, ve které můžete sbírat zkušenosti a hraním levelovat, abyste získali zajímavé odměny.

V Hyper Scape mají sezóny dokonce i příběhový přesah. Ta první se jmenuje The First Principle a přiložený trailer vám napoví, že prvním principem futuristické metropole Neo Arcadia rozhodně nejsou pomoc a přátelství.

S vydáním na konzolích se pojí možnost hrát na různých platformách pod jedním účtem a sdílet mezi nimi dosažený postup, a tedy odemčená vylepšení. Samotný cross-play by do Hyper Scape měl podle Ubisoftu dorazit později a bude čistě dobrovolnou volbou hráčů. Buď si ho zapnou, nebo ne.

První sezóna zvyšuje celkový počet zbraní a speciálních schopností v obou případech na 11. Zbraňový arzenál rozšiřuje nová poloautomatická puška s tlumičem Dragonfly, která vám umožní útočit z dálky a potichu. Novým hackem je pak schopnost s názvem Magnet, který dokáže nepřátele pomocí lsti přilákat a poté uvěznit na místě dle vašeho uvážení.

Ubisoft oficiálně vydal Hyper Scape už před dvěma dny, a přestože se jeho free-to-play battle royale těšila určité popularitě během uzavřených testů, a to zejména na Twitchi, teď po vydání ji s přehledem zastiňují čerství fazoláci Fall Guys. A to i přesto, že vývojáři přímo do hry nacpali prvky, které úspěšným streamerům při hraní poskytují výhody.

Na druhou stranu má firma roky zkušeností s postupnou popularizací svých multiplayerových her (Rainbow Six Siege), takže možná bude Hyper Scape dalším jejím titulem s pomalým startem, ale o to stabilnější hráčskou základnou.