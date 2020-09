Vše, co víme o Sherlock Holmes: Chapter One

1. 9. 2020 17:00 | Preview | autor: Patrik Hajda

Studio Frogwares se sice potýká s mnohými problémy s různými vydavateli, ale vedle soudních tahanic má samozřejmě čas i na vývoj her. Po akční lovecraftovské odbočce The Sinking City se vrací k tomu, co umí nejlíp – chytrým detektivním adventurám se Sherlockem Holmesem.

Příští díl nese název Sherlock Holmes: Chapter One a po příběhové stránce vás vezme na samotný počátek géniovy kariéry. Zahrajeme si za velmi mladého Sherlocka, ze kterého se teprve stane veleslavný detektiv a který mimo jiné teprve podlehne zrádnému kouzlu drog.

Výjimečně se nepodíváme do Velké Británie, protože Sherlock se rozhodl koncem 19. století vrátit do své rodné lokality, na krásný středomořský ostrov. Ten vám bude zcela otevřený po vzoru The Sinking City a budete na něm předně vyšetřovat tajuplnou smrt Sherlockovy vlastní matky.

Nový trailer a nové otázky

Nový trailer ale ukazuje, že na Sherlocka čeká mnohem víc pozoruhodných případů, nad kterými zůstane i takovému chytrolínovi rozum stát. Ostrované jsou totiž hodně divná cháska. Jedni se pokusí oběsit skutečného slona, jiní zase po celém ostrově vztyčují pilíře, do kterých zatloukají hřebíky. Každý hřebík přitom představuje jednu vykonanou pomstu.

Ve videu výše dále vidíme postavu padající skrze strop budovy (odkud asi spadla?) nebo třeba kostru mořské panny. Jedna podivnost za druhou, nemluvě o různých sociálních vrstvách a zájmových skupinách, do kterých bude Sherlock pronikat, aby se dopídil pravdy, o čemž hovoří zase následující video:

Délka hry a typy úkolů

Když jsem tuto novinku psal poprvé, zaspekuloval jsem si na jejím konci, kterak by se mi líbilo, kdyby se v otevřeném světě odehrával jeden hlavní příběh (vyšetřování smrti matky) a měli jste možnost přijímat či odmítat vedlejší případy. A co čert nechtěl, po dopsání textu mi v mailu přistála tisková zpráva, která toto mé zasnění potvrdila.

Hlavní případ se rozprostře na ploše pěti oddělených úkolů, které vám dohromady zaberou úctyhodných 15 hodin. Nicméně k tomu na vás čeká ještě přes 30 dalších nepovinných úkolů, které herní dobu natáhnou na 30–40 hodin.

„V každém hlavním úkolu budete mít několik podezřelých a záleží pouze na vašich detektivních dovednostech, zda se vám podaří najít skutečného pachatele,“ říká vedoucí designérka příběhu Antonina Melnykova.

„Stopy si můžete vyložit různými způsoby, které vás přivedou k odlišným teoriím. Některé z těchto teorií jsou uspokojivější, ale to neznamená, že jsou správné. Jakmile najdete podezřelého, nehledě na to, zda jde o skutečného pachatele, naskytne se vám příležitost rozhodnout o jeho osudu. Nicméně spravedlnost na ostrově je trochu pokroucená a naším cílem je vyvarovat se černobílé mravnosti. Je proto možné, že se budete chtít přidat na stranu pachatele.“

Nepovinné střílení

Na souboje prý dojde pouze tehdy, když to bude dávat příběhově smysl. K Sherlockově osobnosti se nehodí, aby začal jen tak střílet po obyvatelích ostrova. Měli byste vždy hledat nenásilnou cestu. Ale pokud se vám nebude chtít pátrat po nepřítelově achillově patě, naskytne se v jistých okamžicích možnost sáhnout po zbrani a vykonat smrtící výstřel. Bude to ale mít následky – například vztah s vaším přítelem Jonem tím jedině utrpí.

Sherlock je vedle zbraně vybavený například kouřovou bombou, umí se krýt za překážkami a přebíhat z jednoho krytu do druhého a s vyřešením nepřátelské situace mu může pomoct i prostředí, kdy například ustřelí podpěru balkónu, který pod ním stojící nepřátele zpacifikuje.

Model a bytový architekt

Převleky k Sherlockovi patří podobně jako k Hitmanovi. I detektiv se tu a tam potřebuje převléct, aby se nepozorovaně dostal do jinak zakázaných míst. Mladý Sherlock může takové užitečné přestrojení nalézt na ostrově, ale může ho i koupit v obchodě. Nový oblek ani nemusí mít žádný dopad na hru, jen čistě vizuální efekt.

Sherlock má zároveň na ostrově svou vlastní, opuštěnou a zchátralou vilu, kterou můžete vidět třeba na obrázku níže. „Dostanete možnost zrekonstruovat a vybavit vilu produkty od zdejších obchodníků,“ říká vedoucí designér Yaroslav Martyniuk.

O něco důležitější se ale zdá být fakt, že některé místnosti vaší vily vám budou zpočátku nepřístupné a dostanete se do nich až později, kdy uzraje čas na odhalení tajemství souvisejících se Sherlockem a jeho rodinou.

Bez season passu?

K aktuálnímu stavu a plánech po vydání se na konci tiskové zprávy vyjádřil producent a komunitní manažer Sergey Oganesyan: „Hra se nyní nachází v pre-alfa fázi a doufáme, že vám ukážeme záběry z detektivního hraní v prosinci nebo v lednu. Rovněž plánujeme podporovat hru po vydání novým obsahem, ale neděláme „hru jako servis“. Sherlock Holmes: Chapter One je kompletní, samostatně stojící hra.“

Kompletní, samostatně stojící hra, která vyjde někdy v příštím roce na počítačích, PlayStationu 4, PlayStationu 5, Xboxu One a Xboxu Series X.