Známe nominace na Českou a Slovenskou hru roku

- Oznámení autor: Patrik Hajda

Česká hra roku a Slovenská hra roku se po roce opět hlásí s nominacemi na nejlepší tituly, které naše bratrské země vyplodily v uplynulém roce. V obou případech se do finálního výběru dostalo třináct her, které bojují napříč několika kategoriemi.

Česká hra roku své nominace rozdělila do několika kategorií, kterým dominuje Hlavní cena – Česká hra roku. Dále se ale soutěží o prvenství napříč free-to-play hrami, hodnotí se audiovizuální zpracování, herní design a technologické řešení.

O hlavní cenu se ucházejí dvě hry studia Bohemia Interactive – sandboxový survival Ylands a akční survival Vigor, které doplňuje další survival, tentokrát ale sci-fi Planet Nomads od Craneballs a roztomilá pohádková jednohubka Pilgrims od Amanity. Z těch větších českých her se tedy mezi nominované nedostali například Space Engineers, kteří loni ukončili předběžný přístup.

Porotě se z grafického a zvukového hlediska zalíbily hry Feudal Alloy, Pilgrims, Hravouka a Zeminátor. V rámci free-to-play se bude rozhodovat mezi Ylands, Vigorem, Idle Quest Heroes a Ritual, Sorcerer Angel. Za herní design zaslouží uznání Jim is Moving Out!, Monolisk, Time, Space and Matter a opět Ylands, a konečně technologické řešení patří Flippy Friends AR Multiplayer a opakující se trojici Planet Nomads, Ylands a Vigor.

zdroj: Archiv

Vyhlášení vítězů proběhne neznámo kdy, jelikož živá akce byla odložená na neurčito. Oznámení náhradního termínu očekávejte tehdy, až pominou aktuální opatření proti koronaviru.

Na Slovensku mají kategorií trochu víc. Kromě hlavní ceny pro nejlepší slovenskou hru roku se vybírá nejlepší vizuální design, herní design, debut, nejlepší počítačová a konzolová hra, nejlepší mobilní hra a speciální kategorie Cena hráčů Sector.sk.

Nominované byly hry: BonVoyage!, Blood will be Spilled, AreaZ, The Fallen Kings, The House of Da Vinci 2, Hrdina, Merge Poker, Ski Legends, Splash Wars, Tile Towers, Trainstation 2 a Vivat Sloboda. K vyhlášení vítězů dojde v rámci akce Game Days Trnava 2020 od 30. dubna do 2. května, pokud se tedy akce rovněž nebude odkládat.