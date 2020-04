Ze zrušené diablovky Hellraid se stává DLC pro Dying Light

Windows PlayStation 4 Xbox One

O Hellraid od polského Techlandu jsme slyšeli naposledy v roce 2015, kdy studio sice tvrdilo, že je vývoj akčního RPG na pár měsíců pozastavený, rozhodně ale prý nebylo mrtvé. Inu, ani živé, ani mrtvé, po skoro pěti letech by si na něj už skoro nikdo nevzpomněl, kdyby ho Poláci nyní nevytáhli zpátky na světlo světa. Nepůjde nicméně o samostatnou hru, ale o rozsáhlý dodatek pro zombie survival Dying Light šmrncnutý velkou dávkou nadpřirozena.

Stejně jako bychom oplakávali pět let od pohřbení Hellraid, můžeme letos slavit páté narozeniny Dying Light. Tenhle úspěšný akční survival v zombíky zamořeném světě se i po letech dočkává prvotřídní péče od vývojářů v podobě občasných DLC a pravidelných akcí v herním světě. Nedávno dostal nepříliš úspěšný battle royale spin-off Bad Blood a během letošního roku by mělo vyjít ambiciózní pokračování.

Ale ještě než k tomu dojde, vrátí se Techland ještě jednou k Hellraidu. Ten totiž bude ve světě Dying Light vaším lístkem na cestu do pekla a zase zpátky. Jako by hordy zombíků už neproměnily v peklo samotnou zem, že? S tímhle nápadem na ozvláštnění prostředí přišlo třeba i Saints Row a jeho Gat Out of Hell byla pořádná jízda, takže vlastně proč ne.

Každopádně se rozlučte s jakoukoliv snahou o realismus, ke slovu totiž přijde černá magie, respektive zombíci-pekelníci a kdovíjaká další havěť. Všechno to začalo, když přeživší nalezli tajemný arkádový automat ve sklepě Věže, když šli nahodit pojistky během podivného výpadku elektřiny. Nikdo z nich si nepamatoval, jak se tohle zařízení do sklepa dostalo. Aniž by znali jeho sílu, přestěhovali ho nahoru… a odemkli pekelnou Pandořinu skříňku.

Techland otevřeně přiznává, že jde o náhradu za plnohodnotný Hellraid, který patrně už nikdy nevznikne. Proto vývojáři stvořili verzi akčního dungeonu narvaného démony alespoň ve světě Dying Light. Kromě nových nepřátel, kteří namísto mozků baží po vaší dobrotivé duši, budete v podzemí nacházet také nové zbraně k jejich likvidaci.

Datum vydání pro Dying Light: Hellraid zatím neznáme, stejně jako neznáme datum vydání Dying Light 2, které mělo vyjít na jaře, než se stejně jako spousta dalších dočkalo odkladu na dobu neurčitou. DLC a pokračování si tedy můžou dát vnitrofiremní závod, kdo z nich dorazí na naše herní zařízení jako první. Do pekla bychom se každopádně díky hernímu automatu měli propadnout ještě letos v létě.