Vývoj System Shocku 3 v ohrožení. Ze studia prý odešli všichni zaměstnanci

- Téma Autor: Redakce Games.cz

Zatímco v sérii našich Best of článků hodnotíme uplynulý rok 2017, musíme se zahledět i do budoucnosti. Kdybyste se nás zeptali, na jaké hry se v tomto roce těšíme, byl by to sáhodlouhý seznam, kde by se spousta titulů nutně opakovala. Takže jsme si místo toho dali jiný úkol – říct tři hry z letošní nabídky, které si určitě zahrajeme. Nemusí jít nutně o blockbustery nebo superoriginální hry, ale prostě o tituly, o kterých víme, že je zkusíme. Co jednotlivým redaktorům Games.cz vyšlo si můžete přečíst v následujících odstavcích a následně klidně přidejte své hry, které rozhodně v roce 2018 chcete zkusit. celý článek