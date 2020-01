Vince Zampella, otec Call of Duty a Titanfallu, vytvoří novou hru, ale ne pro Respawn

Windows PlayStation 4 Xbox One Xbox 360 PS4 Pro Xbox One X

Vince Zampella je jedním z největších jmen na poli světových vývojářů. Spoluzaložil studio Infinity Ward a zasloužil se tak o vznik série Call of Duty, načež spoluzaložil další studio Respawn Entertainment a dal světu Titanfall, Apex Legends a Star Wars Jedi: Fallen Order. Má zkrátka talent vybírat správné projekty a vést talentované lidi. Ale mateřská společnost EA usoudila, že jeho expertíza už není v Respawnu potřebná a byl převelen do losangeleské pobočky DICE, kterou hodlá změnit k obrazu svému.

Není to úplný konec Zampelly v Respawn Entertainment. Nadále bude dohlížet na chod studia, ale většinu svého času bude věnovat svému novému pracovišti v DICE LA. Tato pobočka dosud měla za úkol vypomáhat s projekty známějšího studia DICE, ale s příchodem Zampelly je tomu konec.

„Pravděpodobně se přejmenujeme. Chceme tomu dát novou tvář. Chceme, aby se tradovalo: „Sem můžeš přijít a dělat nový obsah.“ Myslím si, že [DICE LA] má pověst studia, které jen podporuje studio DICE ve Stockholmu. A proto si myslím, že je důležité studio přejmenovat, aby na lidi volalo: „Hej! Pojď sem pracovat. Vytvoříme úžasné věci,““ sdělil Zampella webu Los Angeles Times.

EA jednoduše chce využít potenciál DICE LA k vytvoření nové hry, jejíž vývoj povede Zampella. Zatím je samozřejmě brzy na jakákoliv odhalení. Může jít o další free-to-play multiplayer, čistě singleplayerovou příběhovou hru, ale i něco úplně jiného. Jisté je jen to, že o tom, co se děje za dveřmi DICE LA, ještě nějakou dobu neuslyšíme.

Co se Respawnu týče, tak ten momentálně pracuje na novém dílu série Medal of Honor s podtitulem Above and Beyond. Jde o hru určenou pro virtuální realitu Oculus Rift a vede ji Peter Hirschmann, který byl u zrodu série v DreamWorks Interactive.

Chad Grenier, který spolu se Zampellou a dalšími odešel z Infinity Ward do Respawnu a podílel se na Titanfallu, dohlíží na Apex Legends a Stig Asmussen má na starosti tu část Respawnu, která se zasloužila o Star Wars a bude nadále vyvíjet příběhové hry.