V hororové simulaci Autopsy Simulator pitváte mrtvoly a prcháte před přízraky

- Oznámení autor: Patrik Hajda

Existuje hodně divných simulátorů a Autopsy Simulator bude rozhodně jedním z nich. Nebylo by tak zvláštní naučit se pitvat mrtvoly, hráči jsou z akčních her přeci jen zvyklí na střeva a mozky. Ale snaha o co nejpřesnější zpracování skutečného povolání se zde potkává s nadpřirozeným hororem, čímž vzniká nevšední žánrová kombinace.