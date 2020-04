V arkádě WWE 2K Battlegrounds si zahrajete za roztomilého Rocka

Windows

- Oznámení autor: Patrik Hajda

Loňský díl sportovní série WWE 2K(doplňte dvoučíslí) byl – řekněme si to na rovinu – katastrofa. Hra byla nehratelná a do světa přinesla jedinou dobrou věc: vtipná meme s příšerně zohyzděnými sportovci. Hodnocení 35 % na Stemu mluví za vše. Vydavatel 2K Games se rozhodl dát si na čas oraz a čekání na další díl vyplní arkádovou odbočkou WWE 2K Battlegrounds.

Arkádová karikaturní série NBA 2K Playgrounds si nevede vůbec špatně, takže není divu, že v 2K Games chtějí něco obdobného zkusit s další sportovní sérií, které se teď moc nedaří. WWE 2K Battlegrounds má sice k simulaci daleko, ale nebudou jí chybět skuteční známí wrestleři, kteří se dostanou do velmi neobvyklých situací.

Protivníci je například mohou předhodit krokodýlům nebo jim zasadit pravý hák zažehnutou pěstí. Takže nic, co by cílilo na příznivce simulací, ale jako odlehčená humorná bojovka s licencovanými postavami včetně Rocka, z kterého je teď spíš filmová celebrita, by to mohlo fungovat.

zdroj: 2k Games

Za hrou, která vyjde během letošního podzimu, stojí všestranné studio Saber Interactive, které je zodpovědné nejen za sérii NBA 2K Playgrounds, ale také za hry jako World War Z, SnowRunner, port Zaklínače 3 na Switch a chystá Crysis Remastered.

A co se simulační série WWE 2K(XX) týče, tak letošní ročník skutečně nevznikne. Tvůrci ze studia Visual Concepts dostanou mnohem víc času, aby další ročník nebyl taková katastrofa. Vývoj navíc nově spoluřídí výkonný producent Patrick Gilmore, který má 25 let zkušeností z her jako Killer Instinct, Medal of Honor a New World.