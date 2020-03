V PES 2020 oficiálně proběhne EURO 2020. Na rozdíl od skutečného světa?

Windows PlayStation 4 Xbox One PS4 Pro Xbox One X

Václav Pecháček

V PES 2020 si budete moct zahrát licencované Mistrovství Evropy, které do hry dorazí ve formě DLC zdarma. Bude to možná jediný způsob, jakým si fotbaloví fanoušci tenhle sportovní svátek vychutnají, protože je možné (nebo spíše pravděpodobné), že EURO 2020 se v původním termínu neodehraje.

V úterý proběhnou nouzové diskuze členských asociací UEFA, které by měly rozhodnout o tom, jaký dopad bude mít epidemie koronaviru na EURO 2020. Fotbalové sezóny jsou už tak ve stavu klinické smrti, buď se nehraje vůbec, nebo si fotbalisti čutají míč před prázdnými tribunami.

Téměř jisté se zdá být to, že v původním termínu od 12. června do 12. července se turnaj neuskuteční. Když už nám kvůli viru zrušili E3, těžko by bylo ospravedlnitelné organizovat celoevropskou soutěž, která se navíc letos poprvé měla hrát napříč národními hranicemi po celé Evropě.

Nejpravděpodobnější variantou je přesun turnaje na příští rok. To je nemilé pro všechny, kteří se na EURO těšili, ale hráči počítačových her aspoň mají tu útěchu, že můžou mistra Evropy určit virtuálně díky PES 2020.

Do skvělé fotbalové simulace od Konami, jejíž kvality jsem už popsal v recenzi, se EURO 2020 podívá ve formě DLC zdarma 30. dubna letošního roku. A je to DLC překvapivě objemné. Čekal bych, že v něm najdeme pouze tu cca dvacítku týmů, které se kvalifikovaly na závěrečný šampionát, ale ne – dostupných bude všech 55 národních týmů členských států UEFA. Pokud chcete vyhrát EURO za San Marino, nic by vám nemělo bránit, tedy kromě skutečnosti, že budete hrát za bandu pekařů a pošťáků.

Kromě toho dorazí také dva nové stadiony, anglické Wembley a ruský Petrohrad, a speciální kartičky do myClubu, místní (daleko méně propracované) variace na konkurenční Ultimate Team. No a pak taky oficiální turnajový balón, pokud by vás zajímaly kosmetické drobnosti.

Jen jedna věc mi trochu dělá starosti. Oficiální oznámení říká, že EURO 2020 bude k dispozici jako nový turnajový mód. Nikde ale není ani zmínka o předcházející kvalifikaci. Byla by opravdu škoda, kdybychom nemohli vybranou reprezentaci kormidlovat skrz nepředvídatelné kvalifikační boje a zažít nezapomenutelné momenty, jako když po šesti nastřelených tyčkách remizujete 0:0 s Andorrou.

Z hlediska věčného boje mezi sériemi FIFA a PES je také zajímavé, že Konami rozhodně nevzdává zdánlivě prohranou válku o licence. Do nejnovějšího ročníku ukořistilo tučná sousta jako Manchester United a, dokonce exkluzivně, italský Juventus. No a EURO 2020 také rozhodně není malá ryba a jsem si jistý, že by takovou událostí FIFA 20 nepohrdla.

Snad to naznačuje, že se sérií PES mají v Konami ještě velké plány a že jim nebude stačit být věčně druzí za molochem od EA. Protože jakkoliv je FIFA v podstatě dokonalým žroutem času, který vás mezi všemi svými herními módy a battle passy nenechá na okamžik vydechnout, PES je na hřišti prostě lepší. A i kdybyste se mnou nesouhlasili, vždycky je dobré mít na výběr ze dvou kvalitních konkurentů.