Sony dnes odhalí nové hry a data vydání ve čtvrtém State of Play, dívejte se s námi

AKTUALIZOVÁNO - Oznámení autor: Patrik Hajda

Společnost Sony se letos nezúčastnila veletrhu E3 a místo toho rozjela vlastní sérii videí State of Play, ve kterých oznamuje novinky v průběhu roku. Už jsme ani nedoufali, že bychom se letos dočkali ještě jednoho dílu, ale světe div se, dnes ve tři hodiny odpoledne proběhne další dvacetiminutovka plná nových oznámení a my si k ní sedneme v našem streamu na Mixeru.

State of Play slibuje odhalení nových her, oznámení dat vydání již očekávaných her, nové záběry z hraní některých her a informace týkající se studií PlayStationu. Že by se konečně ukázalo pokračování Horizon Zero Dawn od Guerrilla Games? Další Spider-Man od Insomniac Games? A k tomu ještě datum vydání Ghost of Tsushima?

Sony má příležitost dát svým fanouškům několik pěkných dárků k Vánocům, tak snad je nezklame. Dosavadní díly State of Play nás jen stěží posadily na zadek. A pokud náhodou očekáváte informace o nadcházejícím PlayStationu 5, tak ani tentokrát se jich nedočkáte. Tak od tří na našem Mixeru.