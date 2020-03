Quantum Error je jednou z prvních akčních hororových her pro PlayStation 5

PlayStation 4 PS4 Pro PlayStation 5

- Oznámení autor: Patrik Hajda

Nová generace konzolí vyjde už na konci roku, což znamená, že jeho průběh patří oznamování titulů, které si na nových mašinách zahrajete. Zatím jsou to jen jednotky her: městská akce, závody, looter-slasher. Ale seznam se postupně rozrůstá. Novým přírůstkem je hororová střílečka Quantum Error.

Studio TeamKill Media v roce 2016 založili čtyři bratři Jonesové a o tři roky později, v listopadu 2019, vydali svou první hru Kings of Lorn: The Fall of Ebris. Touto hororovou fantasy akcí díru do světa neudělali, nicméně s dalším titulem by si už mohli udělat lepší jméno.

Quantum Error je sci-fi horor, ve kterém se před hrůzami Země v roce 2109 neskrýváte – naopak jim jdete vstříc vybavení brokovnicí. Jak se zdá, tato brutální zbraň skutečně najde své využití i za sto let. Rozptyl jejích broků se perfektně hodí na davy monster, která se jen lehce mihnou v prvním teaseru. Jde snad o klasické zombie? Nebo mimozemšťany?

zdroj: TeamKill Media

Z atmosféry mrazí i přesto, že využívá snad nejklasičtější hororové prostředí – stísněné, neosvětlené chodby vesmírného plavidla či vesmírné stanice nebo jakéhosi podzemního komplexu. Podle vypravěče lidstvo slepě zíralo ke hvězdám, když přitom mělo hledět pod povrch. Zatím se můžeme pouze domnívat, o co ve hře půjde.

Video ale také umí pěkně zmást. Je mi záhadou, jak tvůrci hodlají vysvětlit přítomnost Dartha Vadera, jehož pověstné dýchání doprovází ozbrojence čelícího děsivé hrozbě.

Quantum Error sice nedostalo datum vydání, ale je potvrzené pro PlayStation 4 a PlayStation 5. Uvidíme, jak to bude s jeho exkluzivitou u Sony. Trvalá? Nebo časově omezená?