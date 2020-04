Pro ideální zážitek z Microsoft Flight Simulatoru budete potřebovat počítač asi za 40 000 Kč

- Video Autor: Patrik Hajda

Kdo by to byl řekl, že studio, které má v portfoliu čistě arkádové závody The Crew 2 a přímočarou příběhovou adventuru A Plague Tale: Innocence, dokáže vytvořit něco tak překrásného a komplexního jako Microsoft Flight Simulator. Ačkoli nevíme, do jakých hlubin se ponoří procedury spojené s řízením letadla, minimálně s tvorbou letišť si v Asobo Studio dávají opravdu záležet. celý článek