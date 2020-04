Obří úlovek. Předplatné Xbox Game Pass nabídne Red Dead Redemption II

Windows PlayStation 4 Xbox One

Fantastické Red Dead Redemption II letos v říjnu oslaví své druhé narozeniny (tedy jen v případě konzolí) a už jsme tuto opěvovanou hru několikrát viděli v zajímavých slevách. Teď se ale blíží nabídka, která se neodmítá, byť je limitovaná na jedinou platformu.

Xbox Game Pass snad není nutné představovat, ale pro jistotu: Jde o měsíční předplatné garantující přístup k široké nabídce rozličných titulů. A jedním z nich se brzy stane i Red Dead Redemption II. V čem je háček? Kromě toho, že vám hra po ukončení předplatného nezůstane, jde o nabídku dostupnou pouze na Xboxu One.

Počítačový Xbox Game Pass nutně nesdílí všechny hry s konzolovým předplatným a je to bohužel i tento případ. Na druhou stranu, pokud ještě Xbox Game Pass nemáte, první měsíc vás vyjde na směšných 25 korun (jde o verzi Ultimate s Xbox Live Gold), za které dostanete dost času na to, se prokousat celou hrou a vyzkoušet třeba i Red Dead Online.

zdroj: Rockstar Games

Red Dead Redemption II se do konzolového předplatného přidá 7. května a bohužel se to neobejde bez oběti. Jak nové hry do Xbox Game Passu přibývají, jiné jim uvolňují prostor a v tomto případě jde o výměnu her jednoho studia. Pomalu se proto začněte loučit s Grand Theft Auto V.

V případě počítačového Xbox Game Passu nezbývá než doufat, že i tam časem dorazí kovbojské mistrovské dílo. Než se tak stane, můžete se těšit třeba na Gears Tactics, které se v knihovně počítačového předplatného objeví 28. dubna.