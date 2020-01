Na Slovensku vzniká příběhová realtimová strategie Gray Zone

Windows

Za stovky let odteď se lidstvo vydává na průzkum mnoha hvězdných systémů. Taková je alespoň představa současných autorů sci-fi. Zda lidstvo opravdu čeká kolonizace planet za hranicí Marsu se už asi nedozvíme, ale pokud ano, možná se vrátí jeden neduh naší historie – otroctví. V chystané slovenské hře Gray Zone jste jedním z otroků, který se vzepře krutému vládnímu systému.

Otrok Valern se jednoho dne rozhodne, že už se dál nenechá šikanovat svými uzurpátory a změní svůj společenský status z otroka na svobodného muže bojujícího za vlastní práva. Sám by se ale daleko nedostal, takže na svou stranu začne verbovat další podobně smýšlející občany budoucnosti a společně bojují proti silám utlačovatelů.

V Gray Zone budete cestovat po různých planetách a plnit na nich příběhové mise. Počítejte s cutscénami a plně dabovanými, údajně humornými dialogy. Souboje probíhají v reálném čase, ale hru můžete kdykoliv pozastavit, promyslet si novou situaci, rozdat rozkazy jednotlivým členům vaší jednotky a pak sledovat, jak se vaše plány daří nebo bortí.

Kromě vybírání členů, kteří s vámi vyrazí do akce, budete mít na starosti i jejich vybavení a občas dostanete možnost vyměnit chůzi za přesun ve vozidlech. Příběh hry bude odvyprávěn ve čtyřech kapitolách po šesti misích (plus jedna bonusová v první kapitole), ale co to znamená z hlediska odehraného času je zatím tajemstvím.

Gray Zone je ve vývoji už dva roky a setrvá v něm ještě dvakrát-třikrát tak dlouho. V březnu dorazí na Steam v předběžném přístupu, ve kterém obsáhne všechny základní prvky včetně dabingu, hudby a filmečků a dovolí vám projít prvních pět misí první kapitoly. Zbylé dvě mise dorazí o několik měsíců později.

Tvůrci odhadují, že při současné velikosti týmu by hru měli dokončit v posledním kvartálu roku 2023, což zní děsivě, ale jejich cílem je najmout nové lidi díky financím získaným z early accessu a hru dokončit dřív. Její prví verze bude stát 20 dolarů, ale s příchodem velkých updatů poroste.

Za hrou stojí slovenské studio EastWorks, které převážně vypomáhá s vývojem her třetích stran. Ve svém portfoliu mají spolupráci na titulech jako Mafia III, Murdered: Soul Suspect, Arma 3: Apex, nebo třeba Might and Magic: Heroes VI. Gray Zone je ale čistě jejich vlastní hra.