Legend of Keepers je spojení legendárního Dungeon Keepera a Darkest Dungeonu

- Oznámení autor: Patrik Hajda

Po všech těch četných výpravách do temných kobek s cílem pozabíjet tamější monstra a naplnit si kapsy ukrytým pokladem přichází osvěžení s úplně opačným přístupem. Stejně, jako to svého času dokázal Dungeon Keeper, když z vás udělal pána monster bojujících proti dotírajícím hrdinům, to zkouší novinka Legend of Keepers. A jde jí to podle všeho skvěle.