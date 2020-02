Kingdom Come: Deliverance bude příští týden zadarmo

Windows PlayStation 4 Xbox One Stadia PS4 Pro

- Oznámení autor: Patrik Hajda

Epic Games Store nadále pokračuje ve své strategii lákat do svých tenat nové zákazníky skrze rozdávání her bez jakéhokoliv závazku. Do včerejšího večera jste touto cestou mohli přijít ke skvělé simulaci Farming Simulator 2019, od té doby jsou v nabídce dvě deskovky a za týden se přidá český středověk.