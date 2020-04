Jeden z gangů v Cyberpunku 2077 chrání prostitutky a prostituty

Oficiální Twitter hry sdílí animované logo gangu The Mox. Samotný nápis nasprejovaný na betonové zdi futuristického velkoměsta by ale za moc nestál, kdyby ho nedoprovázela stručná historie gangu s jeho posláním.

Gang Mox byl založen v roce 2076, tedy pouhý rok před událostmi hry. Důvodem jeho zformování byla smrt Elizabeth „Lizzie“ Borden. Co bylo na Lizzie tak speciálního, že svým skonem dala vzniknout celému gangu?

Formed in 2076 after the death of Elizabeth “Lizzie” Borden, a strip club owner & ex-prostitute who treated her workers fairly and defended them from violent clients, The Mox refer to themselves as “those who protect working girls and guys” from violence and abuse. #Cyberpunk2077 pic.twitter.com/X1Ie8JjPYo