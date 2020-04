Jak se žije vůdci všech katolíků? Zjistíte to v simulátoru papeže

Windows

- Oznámení autor: Patrik Hajda

Majáčky našeho redakčního detektoru divných simulátorů se od rána prakticky nezastavily a my už je nemůžeme nadále přehlížet. Je na čase pobavit se o další divné simulaci, která bude logickým pokračovatelem nedávno oznámeného I Am Jesus Christ, i když na každé z nich dělá jiné studio. Tým Majda Games z vás hodlá v Pope Simulatoru udělat papeže.

Když přijde řeč na opravdu slavné osobnosti dnešní doby, napadne mě třeba někdo jako Robert Downey Junior, Lady Gaga nebo PewDiePie. Ale všechny tyhle celebrity hravě strčí do kapsy postarší mužíček v bílém hábitu, kterému stačí jen vypochodovat na balkonek, zamávat... a davy šílí.

Tváří obrovské instituce, jež církev zove se, je papež, do jehož pohodlných bačkor vskočíte v chystané simulaci Pope Simulator. Možná si říkáte, že takové téma má v herní podobě šanci pouze tehdy, bude-li skutečné povolání spíše parodovat, ale vývojáři tvrdí opak.

Pope Simulator je opravdu vážně míněná simulace, ve které s pomocí víry a věřících ovlivňujete mimo jiné světovou politiku. Budete se muset rozhodnout, zda se postavíte světovým konfliktům a dalším problémům čelem, nebo je budete ignorovat.

zdroj: Ultimate Games S.A.

Sami si vyberete, kde ve světě se vystavíte všem na očích a komu tam při procházce mezi davy děsivě vypadajících věřících požehnáte. Nekvalitní grafická stránka trápí obrovské množství divných simulací a je to bohužel případ i Pope Simulatoru.

Na druhou stranu by herní náplň měla být hlubší, než se může zdát z prvního traileru. Na začátku si totiž vytvoříte vlastního papeže s různými vlastnostmi, tudíž zde máme lehké RPG prvky. V rámci svého pracovního dne operujete s omezenou energií, takže musíte dobře rozmýšlet, co je nezbytně nutné stihnout, a co počká. Vypadá to ale, že se stačí pomodlit a ztracená síla je opět na světě.

Pope Simulator je podle slov tvůrců v rané fázi vývoje, takže s ním v brzké době nepočítejte. Je dokonce brzy ptát se na platformy, z nichž je zatím jisté pouze PC.