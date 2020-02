Jak daleko zajdete pro oživení milovaného? V RPG Black Book sáhnete po černé magii

Windows PlayStation 4 Xbox One MAC Switch PS4 Pro Xbox One X

- Oznámení autor: Patrik Hajda

RPG Black Book nemá nic společného se stejnojmenným filmem ani seriálem, ale i tak zapadá do řady těch zajímavějších indie projektů. Temná atmosféra ponurého příběhu v malovaných kulisách je sama o sobě velice přitažlivá, stejně jako zasazení hry do věrně zpracovaného Ruska 19. století, které obohacuje slovanská mytologie.

V Black Book se vydáte na cestu skrze ruské vesničky v roli čarodějky Vasilisy. Osud jí předurčil magické dovednosti, ale hrdinka se sudbě vzepřela. Vzdala se kariéry mocné čarodějnice a usadila se se svým milovaným. Ale osud se tak snadno oblafnout nenechá.

Když její milovaný za záhadných okolností umírá, rozhodne se získat titulní černou knihu, která má každému, kdo zlomí všech sedm jejích pečetí, splnit libovolné přání. V jejím případě zjevně přivést mrtvého milovaného zpátky k životu.

Musí se tedy stát čarodějkou, protože jedině tak porazí démony lemující cestu k cíli. Jak bude procházet chudými vesničkami, bude pomáhat místním se zaháněním démonů třeba skrz vymítání. Souboje budou řešené tahově a za pomocí karet, ale tato stránka hry se ještě pořádně nepředvedla (ale z letmých záblesků to vypadá na inspiraci v Slay the Spire).

Svůj balíček si budete vylepšovat novými kouzly a postavu zase dalšími schopnostmi. A kromě toho, že budete démony zahánět, je můžete také ovládat a nechat je dělat špinavou práci za vás. Ale s čím zacházíte, s tím také scházíte, pokud si nedáte pozor. Obrázky navíc prozrazují příběhové volby, takže jde opravdu o RPG.

Tvůrci ze studia Morteshka si dali opravdu záležet na tom, aby vesnice 19. století co nejvíce odpovídali jejich historické podobě a zároveň spolupracují s odborníky na mytologii severního Ruska. V Black Book proto nebude chybět encyklopedie, ze které se třeba dozvíte něco nového o tamějším folklóru.

Datum vydání je obšírně letošní rok a se hrou se počítá na PC, PlayStationu 4, Xboxu One a Switchi. Black Book přitom není první hra studia. Tou byla atmosférická plošinovka The Moosman v opět velmi zajímavém grafickém stylu, která má na Steamu velmi pozitivní hodnocení. O to větší důvěru lze vložit do Black Book.