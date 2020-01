Klasické RPG Pillars of Eternity 2: Deadfire vyplulo na konzole

Windows PlayStation 4 Xbox One Switch PS4 Pro Xbox One X

- Video autor: Šárka Tmějová

Vašek si předloni u Pillars of Eternity 2 s námořní tématikou a podtitulem Deadfire docela liboval, komerčně ale pokračování klasického RPG velkou díru do světa neudělalo. Nyní to tvůrci zkoušejí podruhé (a je otázka, jestli lépe), tentokrát na konzolích, kde vyšlo před pár dny. Stejně jako první díl tedy zhruba s dvouletým zpožděním oproti PC verzi.