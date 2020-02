Dying Light oslavuje páté výročí ve velkém stylu: víkend zdarma, nové DLC a měsíc událostí

- Oznámení Autor: Patrik Hajda

Zombie akce Dying Light vyšla již před více jak dvěma lety a u nás jsme o ní naposledy psali v únoru minulého roku, kdy do hry přibyly buginy, nová mapa a příběh v datadisku The Following (viz recenze). Pár měsíců nato se základ rozrostl ještě o několik menších DLC, které do hry uvedly nové zbraně a skiny všeho možného. Tvůrci z Techlandu však s podporou rozhodně nehodlají přestat, když právě teď pracují na deseti DLC, která budou vycházet celý následující rok, a budou dostupná zdarma pro všechny majitele hry. celý článek