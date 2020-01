Dying Light slaví narozeniny, všichni majitelé si můžou vyzvednout battle royale spin-off

- Preview Autor: Šárka Tmějová

Kolik je na světě battle royale her, a kolik je na světě early accessů? Toho i toho je mnoho, a do obou fondů nyní přispívá i Dying Light: Bad Blood, spin-off titulního survivalu se spoustou zombíků, který kombinuje PvP s PvE v městském prostředí pro dvanáct hráčů. Stát se posledním přeživším můžete zkoušet už teď, ovšem má to malý háček. celý článek