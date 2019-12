Bruste špičáky, vychází Vampire: The Masquerade – Coteries of New York

Windows PlayStation 4 Xbox One Switch PS4 Pro Xbox One X

- Oznámení autor: Jan Slavík

Svět temnot převalujících se na obzoru i v ulicích vítá nové potomky noci. Máte-li náladu na snoubení stínů a závoj Maškarády, co se nesmí potrhat, podaný převážně formou textů a svázaný gamebookovou vazbou, vyhraďte si volné odpoledne. Věčné přítmí už čeká a to by bylo, aby si ho jeden sem tam nezpestřil hostinou z krční tepny.

Vampire: The Masquerade – Coteries of New York je obrazový román. Nechá vás se probudit se do černi newyorských ulic v kůži jedné ze tří postav a pak spisovatelsky odvypráví příběh, do kterého budete sem tam moci i zasáhnout.

Coterie, v původním významu důvěrné a blízké společenství, ve zdejším světě označuje malá upírská sdružení. Party. Jak už jsme se ostatně dozvěděli dříve, tahle noční historie se neodehraje jen pro vaše oči – do své skupiny postupem času a děje přijmete několik dalších aktérů. Na výběr by měli být čtyři, ale během jednoho dohrání se podle všeho nelze sbratřit (či sesestřit) se všemi.

Jeviště rámuje krom mrtvolné záře pouličních lamp i konflikt klanů. Tradicionalisté z Camarilly a Anarchové vyznávající nezávislost se už delší dobu nemají moc v lásce a důležitým hybatelem se samozřejmě stanete právě vy. Při svém dobrodružství potkáte řadu živých, mrtvých i nemrtvých charakterů, budete konat dle svého nejlepšího uvážení, a to vše pod záštitou oficiální licence páté edice Vampire: The Masquerade.

Tvůrci se nechali slyšet, že by Coteries of New York měly být ideálním vstupním bodem i pro hráče dosud nepolíbené univerzem World of Darkness. Pokud vám tedy slovo typu Brujah přijde jako náhodná změť hlásek, Camarilla zní jako něco, z čeho byste míchali aperitiv, a pod Maškarádou si představíte průvod lidí převlečených za zubní pastu, nemusíte se bát. Coteries by naopak mohly být příjemným křtem do tajů zdejší noci, abyste se třeba později mohli odhodlaně pustit do Bloodlines 2, budete-li mít zájem.

Ústředním pilířem titulu podobného ražení je samozřejmě kvalita textů, která, dle dojmů z hraní a i prvních hráčských reakcí, je na vysoké úrovni. A to je pochopitelně výborná zpráva. Špatně nezní ani chvála atmosféry, co je podle všeho hutná jak bezměsíčná půlnoc. Poslední přísadu, dovedné výtvarné zpracování, snad ani není potřeba obzvlášť zmiňovat – že malby ve Vampire: The Masquerade – Coteries of New York vypadají správně stylově, je prostě k poznání už z prvního screenshotu.

Část publika si ale stěžuje, že avizované větvení příběhu se nekoná a volby jsou jen iluze. Také lze narazit na zmínky o používání schopností, které by váš zvolený upírský klan správně neměl mít k dispozici. Což pravověrného fanouška předlohy samozřejmě nepotěší. Tak pozor na to, pokud takovým věcem přikládáte důležitost.