Diablo 3 mělo původně vypadat mnohem víc jako gotická dvojka

- Téma Autor: Šárka Tmějová

Poslední dobou málem nemine týden, abychom nepsali o nějakém příslibu herní adaptace, hrané nebo animované, seriálové nebo filmové. Dlouho odkládané filmové Uncharted má mít premiéru příští rok, chystá se nový Silent Hill a do kin právě dorazil taky Ježek Sonic. Ze seriálů tu máme anime Castlevanii a hraného Zaklínače s Henrym Cavillem (ano, je to knižní adaptace, ale bez her by nevznikla), stejně jako blížící se Resident Evil. A podle prezidenta Blizzardu bychom se brzy mohli dočkat taky dvojice z této stáje. celý článek