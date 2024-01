Zítřejší State of Play ukáže Rise of the Ronin nebo Stellar Blade

30. 1. 2024 14:30 | Novinky | autor: Šárka Tmějová

Sony na tento týden chystá další ze svých přenosů o chystaných titulech pro PlayStation ze série State of Play. Živé vysílání odstartuje ve středu 31. ledna ve 23:00, potrvá zhruba 40 minut a zaměří se na tituly, které mají na PS5 a PSVR2 dorazit letos, ale i v budoucích letech.

Mezi představenými hrami se má objevit akční RPG Rise of the Ronin či futuristická akce Stellar Blade. My v redakci show samozřejmě budeme živě sledovat a komentovat na našem YouTube, tak se k nám ve středu večer nezapomeňte připojit.

Šéf PlayStation Studios, Hermen Hulst, navíc slibuje, že se během přenosu objeví některé z nejtalentovanějších mozků herního průmyslu. Konkrétní jména sice nezmínil, ale je zajímavé se v této chvíli ponořit do spekulací, které State of Play na tento týden předvídaly.

Redaktor serveru XboxEra Nick a streamer Rand al Thor trefili datum přenosu, stejně jako jejich seznam na prvním místě zmiňuje potvrzený Rise of the Ronin. Vedle toho by se podle nich mělo objevit také Kodžimovo Death Stranding 2, blízký Final Fantasy VII Rebirth, remake Silent Hill 2, neoznámené remastery Sonic Generations a Until Dawn, nová hra ze série Metro (která by potenciálně měla být ve VR) či nový projekt Kena Levina, Judas.

Spolehlivý insider billbil-kun minulý týden vyrukoval se zprávou, že bychom se velmi brzy měli dozvědět mnohem víc o Death Stranding 2, stejně jako tvrdí, že plný název hry zní Death Stranding 2: On the Beach. Ať už si o tomhle podtitulu myslíme cokoliv, insider se prý nedávno také doslechl, že se na PC a PS5 chystá zmíněný remaster Until Dawn.

Stejně jako v případě ostatních spekulací je potřeba brát podobné informace s rezervou, ale pokud by byl line-up středečního State of Play byť jen poloviční, zní minimálně velmi nadějně.