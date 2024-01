O Death Stranding 2 se možná dozvíme více už za dva týdny

24. 1. 2024 12:00 | Novinky | autor: Pavel Makal

V prosinci uplynul rok od oznámení pokračování Kodžimova opusu Death Stranding, prozatím lakonicky nazývaného DS2. Od té doby je ale kolem hry ticho a Kodžima v loňském roce místo sdílení většího množtví detailů představil další projekt v současnosti známý jako OD.

Insider billbil-kun ovšem na webu Dealabs upozorňuje, že by mlčení kolem nového Death Stranding mělo brzy skončit. Tvrdí totiž, že v následujích dvou týdnech dojde ke zveřejnění nových informací, dost možná v rámci dosud neoznámené akce PlayStation State of Play.

Billbil-kun zároveň uvedl, že dle jeho zdrojů bude mít Death Stranding 2 podtitul On the Beach. V tuto chvíli je ale všechny tyto informace třeba brát s rezervou, protože oficiální kanály stále mlčí. On the Beach samozřejmě odkazuje na pláž, která hraje důležitou roli v mytologii prvního dílu, jedná se ale také o postapokalyptické sci-fi z padesátých let, ve kterém má pomalu se blížící mrak spadu po jaderné třetí světové válce vyhladit poslední zbytky lidstva v dosud bezpečné Austrálii.

DS2 je momentálně oznámeno ve verzi pro PlayStation 5, velmi pravděpodobně se ale později dočkají i hrači na PC.