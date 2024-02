Xbox ve víru spekulací o konci exkluzivit příští týden představí svou vizi budoucnosti

Po dni plném spekulací, které hry ze stáje Microsoftu by se mohly podívat i na konzole od jiných výrobců, šéf Xboxu Phil Spencer slíbil rozhřešení. Xbox se prý příští týden v mimořádné tiskové konferenci podělí o svou vizi budoucnosti.

We're listening and we hear you. We've been planning a business update event for next week, where we look forward to sharing more details with you about our vision for the future of Xbox. Stay tuned.