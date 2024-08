Vývoj Zaklínače 4 brzy vypukne naplno. Cyberpunk se zřejmě dočká dalšího anime

29. 8. 2024 13:05 | Novinky | autor: Šárka Tmějová

Po více než dvou letech od oznámení Zaklínače 4, respektive nové hry ze série Zaklínač, jak ji titulují sami tvůrci, CD Projekt oznamuje, že se projekt brzy přehoupne z fáze předprodukce do plnohodnotného vývoje. O novinku se podělil jeden z šéfů polské společnosti, Michał Nowakowski, v tiskové zprávě, která shrnuje, čemu se její studia věnovala v uplynulém půlroce a jaké jsou jejich plány do budoucna.

Jeho krátkou poznámku pak rozvíjí CFO CD Projektu, Piotr Nielubowicz, ve videu shrnujícím nejnovější finanční výsledky společnosti. „Tým Polaris, který vyvíjí novou hru ze série Zaklínač, dosáhl značného pokroku, což nám brzy umožní ukončit předprodukci a dovést tento projekt do plné produkční fáze,“ uvádí Nielubowicz.

O pokračování Zaklínače zatím mnoho nevíme, na základě oznamovacího obrázku prakticky jen to, že tentokrát nebudeme hrát za Geralta a zřejmě ani za Ciri. Dabér Bílého vlka, Doug Cockle, nedávno v rozhovoru prozradil, že se ve hře sice objeví, ale rozhodně nebude středobodem dění.

Vedle pokračování Zaklínače studio pracuje na nejméně čtyřech dalších projektech, jmenovitě Sirius, Orion, Canis Majoris a Hadar. Sirius má být spin-offem Zaklínače s multiplayerovými prvky od tvůrců The Flame in the Flood, studia Molasses Flood. Vývoj v loňském roce prošel restartem. Projekt Orion je pokračováním Cyberpunku 2077, pod kódovým označením Canis Majoris se ukrývá remake prvního Zaklínače a Hadar má pak být hrou pod úplně novou vlastní značkou CD Projektu.

Plány studia se nicméně neomezují jen na herní světy – Nowakowski v hovoru s investory čelil otázce, jestli se úspěšné anime Cyberpunk: Edgerunners dočká druhé série, případně jestli CD Projekt chystá další podobné výlety do jiných mediálních forem.

„Rozhodně plánujeme další animované projekty v souvislosti s Cyberpunkem. Brzy oznámíme víc, ale zatím nemohu nic říct,“ řekl Nowakowski. Japonský komunitní manažer studia, Satoru Honma, před dvěma lety prohlásil, že druhá řada Edgerunners není v plánu, protože jde o uzavřený samostatný příběh. Zřejmě se tak spíše dočkáme jiného animovaného počinu bez Davida a Lucy.