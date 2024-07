V Zaklínači 3 vás mohla ve finále Yennefer zradit, konec se do hry nedostal

8. 7. 2024 12:00 | Novinky | autor: Jakub Malchárek

Vydáním modderských nástrojů pro Zaklínače 3 otevřel CD Projekt bránu do vlastní zahrádky, ze které se šikovným modderům xLetalis a tvůrcům modifikace Brothers in Arms povedlo ze hry vydolovat vystřižený obsah, který měnil detaily závěru epického RPG.

Asi dvacetiminutová porce filmečků a dialogů rozpracovává osud Lóže čarodějek, který se měl odehrát mezi porážkou Eredina a vyvrcholením hry u věže Tor Gvalch'ca. Zatímco se Geralt vzpamatovává z boje na Undviku, Yennefer se snaží skrz jasnovidectví najít Ciri. Manipulací s rituálem ale přichystá na své kolegyně Phillippu, Fringillu, Triss a Margaritu past, díky které skončí v nilfgaardském zajetí.

Pokud znáte názor císařství na magii, tak vás asi nepřekvapí, že pro čarodějky to je de facto rozsudek smrti. Hráči by pak měli možnost skrz celou řadu rozhovorů s Yen, císařem, ale i starými známými ze Skellige zaujmout ke zradě různá stanoviska. Je ale jasné, že Yennefer své kamarádky obětovala pro to, aby se Lódže už nikdy nevměšovala do života Ciri.

Ze hry byl nakonec obsah nejspíš vystřižen proto, že „klidná“, primárně konverzační epizoda v samém závěru hry notně nabourávala tempo rozjetého příběhu, ve kterém jste zkrátka nechtěli posledních pár kroků před vyvrcholením řešit nějaké tahání za nitky v zákulisí světové politiky. Díky modderům tak alespoň víme, jak si uzavření příběhu v CD Projektu původně představovali.