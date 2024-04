CD Projekt vydává oficiální nástroje pro tvorbu modů pro Zaklínače 3

17. 4. 2024 15:00 | Novinky | autor: Pavel Makal

Zaklínač 3: Divoký hon neztrácí ani devět let po vydání na svém lesku, a již brzy dostanete další důvod pustit se znovu do hraní. CD Projekt totiž vydává slibované oficiální nástroje pro tvorbu modifikací, s jejichž pomocí budou moci kreativní jedinci pumpovat do hry zbrusu nový obsah.

O tom, že polští vývojáři chtějí hráčům poskytnout potřebnou podporu při tvorbě modů, víme už nějaký čas, nyní ovšem Witcher 3 REDKit skutečně vstupuje do fáze beta testu.

Požádat o přístup můžete přímo na Steamu a obratem by vám měl přijít schvalovací email. CD Projekt tvrdí, že nástroje přímo odpovídají těm, které studio samo využilo pro vývoj hry, měly by tedy autorům modifikací nabídnout slušnou porci kreativní svobody.

Witcher 3 REDKit umožňuje vyrábět nové předměty, zbraně či NPC, ale i nová prostředí a hlavně celé questové linky. Zájemci si mohou vyzkoušet i vytváření animací.

Zároveň jde ale pouze o beta test, kde potenciálně můžete natrefit na technické problémy. Plná verze má vyjít někdy v průběhu roku. Samotné nástroje jsou k dispozici zdarma, pro jejich využití ale samozřejmě potřebujete kopii Zaklínače 3.