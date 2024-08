Dabér Geralta potvrdil, že se objeví v chystaném pokračování Zaklínače

12. 8. 2024 13:30 | Novinky | autor: Šárka Tmějová

Nový díl herního Zaklínače CD Projekt RED oznámil už v roce 2022, vydání hry s kódovým označením Polaris je ale pořád roky vzdálené. Z náznaků tvůrců i ze zaklínačského medailonu ve tvaru rysa jsme si už mohli odvodit, že si tentokrát nezahrajeme ani za Geralta a nejspíš ani za Ciri, ale za zbrusu nového protagonistu. Dost možná za vlastní postavu po vzoru V ze Cyberpunku. Což ovšem neznamená, že se bělovlasý vědmák v Zaklínači 4 v nějaké podobě neobjeví.

Ve videu na kanále Fall Damage to potvrdil Geraltův dabér Doug Cockle. „Zaklínač 4 je oznámený. Nemůžu o něm nic říct. Víme ale, že Geralt bude jeho součástí, ale nevíme, do jaké míry, a Geralt nebude středobodem nové hry. Tentokrát to nebude o něm. Vlastně nevíme, o kom to bude. Těším se, až to zjistím. Chci to vědět. Zatím jsem nečetl žádný scénář – tedy, stejně bych vám nemohl říct, kdyby ano. Vlastně bych teď mohl lhát. Ale nelžu. Nebo ano?“ rozvášnil se hlas Geralta stylem člověka vázaného mlčenlivostí.

Kromě potvrzení, že se Geralt objeví v Zaklínači 4, si Doug Cockle svou ikonickou roli zopakuje také v nadcházejícím animovaném filmu Zaklínač: Sirény z hlubin na Netflixu. Fall Damage dabéra také vyzkoušel z některých legendárních hlášek. Chcete slyšet říkanku?

Na Zaklínače 4 si každopádně ještě nějaký pátek počkáme, ačkoliv se hra během letoška přesunula do produkční fáze a už v první polovině roku na projektu pracovalo víc než 400 lidí. CD Projekt ale zatím nenaznačil ani rok vydání, analytici odhadují, že bychom se projektu Polaris mohli dočkat nejdřív za dva roky.