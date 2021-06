Vyšla čeština pro GreedFall a Return of the Obra Dinn. Chystá se Gears 5 i Europa Universalis IV

21. 6. 2021 10:04 | Novinky | autor: Patrik Hajda

Po měsíci tu máme další souhrn novinek z české komunity překladatelů shlukující se okolo našeho spřáteleného webu Překlady her. Jak vidno, nadšenci se vůbec neflákali, a nejenže dokončili očekávané překlady, ale rozjeli i mnoho dalších lokalizací malých i velkých her. Tak si to pojďme rozebrat.

Jedním z nejočekávanějších překladů posledních měsíců je bezesporu ten pro fantasy RPG GreedFall od studia Spiders, které momentálně pracuje na své další hře zvané Steelrising, v níž se vrátíte do Velké francouzské revoluce sužované automatony krále Ludvíka XVI. Ale do té doby se můžete vydat na odlehlý, magií prolezlý ostrov v GreedFallu, který si díky Farflamovi můžete užít s českými titulky (viz ukázka ve videu níže).

Dalšího očekávaného překladu se dočkala famózní adventura Return of the Obra Dinn od Lucase Popea, autora přelomových Papers, Please. Vydáte se v ní na ztracenou loď a skrze unikátní propojení časových smyček se pokusíte zjistit, co se na palubě lodi stalo. Překlad má svá specifika, o kterých se dočtete víc na jeho vlastní stránce, kde ho také stáhnete.

Hotovo hlásí i tým ADV Dream zaměřující se na staré i nové, ale hlavně dobré point-and-click adventury. Jeho posledním počinem je hra Memoranda, v níž se vžijete do mladé ženy, která zapomene vlastní jméno. Bude to velmi podivná jízda, jelikož zdejší svět je plný mluvících zvířat, mimozemské technologie či vojáků druhé světové války… Překlad stahujte zde.

Z dalších dokončených překladů jmenujme logické adventury The Sojourn (stahujte zde) a ChromaGun (zde), simulaci automatizace Dyson Sphere Program (zde) či strategii Grand Casino Tycoon (zde). Mezitím se dokončují překlady survivalu Mr. Prepper, plošinovky Door Kickers a lovecraftovského hororu The Shore.

Zároveň se rozjíždějí nové lokalizace, z nichž rozhodně stojí za zmínku megalomanské projekty jako grand strategie Europa Universalis IV, střílečka Gears 5 (slovenština) a RPG Pathfinder: Kingmaker, ale těšit se můžete i na strategii Farm Manager 2021 a adventuru Black Sails.

O všech těchto lokalizacích se dozvíte víc na webu Překlady her, který je shrnul do jednoho seznamu.