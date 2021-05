Chystá se čeština pro Dyson Sphere Program. Oddworld, BloodRayne a další už jsou přeložené

21. 5. 2021 9:51 | Novinky | autor: Patrik Hajda

Po měsíci (to to letí) tu máme další přehled hotových a chystaných českých a slovenských překladů, za které vděčíme dobrovolníkům, jimž nechybí vášeň pro věc. Tentokrát se v seznamu sice neobjevují tak zvučné hry jako Tyranny z minulého měsíce, ale i tak je, myslím si, o co stát.

Z vyloženě dokončených překladů stojí za zmínku hra Oddworld: New 'n' Tasty, šest let starý remake, který je na rozdíl od letošního zbrusu nového dílu Soulstorm opravdovou peckou. Prostě plošinovka ze staré školy, která má co nabídnout i dnešnímu hráči. V tomto případě slovenštinu stahujte zde.

Další překlad, tentokrát už čeština, vás vrátí deset let do minulosti k plošinovce BloodRayne: Betrayal, která je dosud posledním dílem této akční série. Dokončená je i čeština pro velmi úspěšnou sandboxovou survival hru Scrap Mechanic, ve které si třeba i v partě přátele vybudujete nejrůznější vozítka a zařízení, abyste přežili v prostředí sužovaném vraždícími roboty.

Z dalších dokončených překladů jmenujme češtiny/slovenštiny pro dobrodružnou hru Paw Patrol: On a Roll! (stahujte zde), hororovou adventuru The Town of Light (zde) a poslední epizodu Minecraft: Story Mode (zde). Těsně před dokončením je očekávaný překlad GreedFallu a The Dark Pictures: Man of Medan.

Mezitím se začíná pracovat na nových překladech, jmenovitě pro dechberoucí automatizační simulaci Dyson Sphere Program, která má skvěle nakročeno k tomu, stát se důstojným sokem Factoria (ukázku překladu v běhu sledujte ve videu výše). Časem se své češtiny dočkají i pokračování The Dark Pictures: Little Hope a Minecraft: Story Mode 2.

Více informací o všech překladech hledejte na webu Překladyher.eu.