Tři očekávané hry prozradily letošní datum vydání

16. 9. 2020 11:35 | Novinky | autor: Patrik Hajda

Ty opravdu velké hry jako Watch Dogs: Legion, Cyberpunk 2077 a Assassin’s Creed Valhalla už svá data vydání dávno znají. Ale v případě některých o něco menších, stále však zajímavých a očekávaných her jsme dosud museli tápat ve tmě. Přes noc jsme se ale dozvěděli data vydání tří her: Ghostrunner, Twin Mirror a Amnesia: Rebirth. Všechny stíhají letošní rok.

Je mi naprosto jasné, že z hlediska kyberpunku se celý svět těší na Cyberpunk 2077, ale já se odvážím vystoupit proti proudu a prohlásím, že ve mně o trošku větší zvědavost vzbuzuje Ghostrunner. To tempo, ta hudba, ta čistá, akčně-puzzlovitá hratelnost… Já vím, jsem divnej.

Ale kratičké demo pro mě bylo dostatečným důkazem, že Ghostrunner bude výjimečnou hrou a konečně se dozvídáme, kdy si dáme akční parkour skrze nepřáteli zamořenou, futuristickou věž. Bude to 27. října na PC, PlayStationu 4 a Xboxu One.

zdroj: 505 Games

Studio Dontnod má na kontě už slušnou řádku her v čele s Life Is Strange, Vampyr a naposledy Tell Me Why. Nicméně letošek pro studio neskončí vydáním transgenderové adventury, ale podíváme se ještě pod roušku twinpeakovské záhadě v Twin Mirror.

Jakožto investigativní novinář Sam se vrátíte do svého rodného města, kde na vás bude čekat mysteriózní vražda, jíž jste potenciálním strůjcem. K tomu trpíte schizofrenií, což vám ale pomáhá řešit hádanky navenek podobné těm z The Vanishing of Ethan Carter. Jak moc bude Twin Mirror originální hrou, se dozvíme 1. prosince v Epic Games Store, na PlayStationu 4 a Xboxu One.

zdroj: Dontnod

Mistři hororu z Frictional Games mají za sebou tři díly série Penumbra, Somu a nyní se po sedmi letech vracejí k Amnesii. Nový díl Amnesia: Rebirth má být ve svém jádru docela stejnou hrou, jakou byla jednička.

Akorát budete hrát za novou nebožačku Tasi Trianon, která bude čelit jiným děsům kdesi v alžírské poušti a hledat tam střípky vlastní minulosti. Amnesia: Rebirth dorazí 20. října na PC a PlayStation 4.

zdroj: Frictional Games