Tento měsíc rozšíří katalog PlayStation Plus Resident Evil 2 a Shadow Tactics

11. 1. 2024 12:00 | Novinky | autor: Adam Homola

Aktualizace katalogu her PlayStation Plus, pro majitele předplatného třídi Premium a Extra, na leden přináší hráčům na PS4 a PS5 zajímavou směsici her. Mezi nejvýznamnější přírůstky tohoto měsíce patří uznávaný remake survival hororu Resident Evil 2, který hráče přenese zpět do zombíky zamořeného Raccoon City, a Tiny Tina's Wonderlands – Next-Level Edition, nabízející trhlou kombinaci střílečky a fantasy RPG.

Majitelé PS5 se mohou těšit taky na Hardspace: Shipbreaker, který nabízí vesmírné vyprošťování v nulové gravitaci. Kromě toho starší, ale velice povedené LEGO City Undercover, jež přináší na PS4 humorné dobrodružství se známou stavebnicí v otevřeném světě, zatímco staré dobré Just Cause 3 nabízí svoji známou dávku chaosu, výbuchů a eskapád s padákem.

Rozšiřování katalogu pokračuje hrou Session: Skate Sim, která je k dispozici jak na PS4, tak na PS5 a nabízí realistickou simulaci jízdy na prkně s inovativním ovládáním pomocí dvou páček.

Pro ty, kteří mají rádi stealth a strategie, je určena moje oblíbená Shadow Tactics: Blades of the Shogun, kterou na PS4 vydalo bohužel končící studio Mimimi. Fanoušci příběhových RPG se mohou ponořit do Vampire: The Masquerade – Swansong na PS4 i PS5.

Surviving the Aftermath pak na PS4 vyzve hráče ke správě postapokalyptické kolonie. Katalog obsahuje také několik klasických titulů pro milovníky nostalgie: Rally Cross, Star Wars: Episode I: The Phantom Menace na PS4 i PS5 a Street Fighter: 30th Anniversary Collection exkluzivně na PS4. Kromě toho se fanoušci RPG mohou těšit na extra klasiku v podobě Legend of Mana a Secret of Mana, které jsou k dispozici na PS4.