Lednové PlayStation Plus přichází s morovou ránou i Divokým západem

2. 1. 2024 11:05 | Novinky | autor: Šárka Tmějová

Máme tu nový rok, s ním i nový měsíc a tedy i nové hry v základní variantě předplatného PlayStation Plus. Leden přináší rovnou tři, všechny si můžete zahrát na PlayStation 5, dvě z nich ale i na PlayStation 4. Trojici si do svých knihoven smíte přidat ode dneška, k vyzvednutí zůstanou k dispozici až do 5. února. Máme tu jeden úprk před kletbou během morové epidemie, jeden Divoký západ říznutý fantasy a jedno akční RPG, kde nikdo nezachrání svět.

Prvním titulem, který si předplatitelé mohou zařadit do své sbírky a hrát na PS5, je druhý díl středověké akční adventury A Plague Tale: Requiem, kde se hlavní hrdinka Amicia snaží zachránit svého mladšího bratra Huga, který díky vzácné chorobě dokáže přivolat tisícihlavá hejna krys.

zdroj: Focus

„Nádherně vypadající pokračování A Plague Tale s kvalitou hratelnosti místy výrazně kolísá. Nejinak je na tom příběh, který trpí především špatně napsanými postavami. I přes svoje neduhy má ale hra svoje kouzlo a po dohrání má člověk chuť se do morem prolezlé Francie 14. století vrátit. Pokračování rozhodně mohlo být lepší, i tak jde ale v žánru AA příběhových her o solidní kousek,“ napsala v recenzi v roce 2022 Bětka Trojanová. Za předplatitelskou cenu tak rozhodně nešlápnete vedle.

Druhou lednovou hrou z PlayStation Plus je westernová akce Evil West, kde se vydáte na Divoký západ vyhladit upírskou invazi. Nechybí béčkový, ale vcelku zábavný příběh, adrenalinové souboje, ve které krev stříká na všechny strany, ani možnost projít celou hru v kooperaci.

zdroj: Focus Entertainment

„Hra z předminulé generace, která jako zjevení dorazila až v roce 2022. Se vším tím dobrým i špatným, co s touhle nálepkou souvisí. Skvěle zvládnuté souboje a zábavný příběh táhne dolů technická zastaralost. V době velkolepých herních kolosů ale Evil West nabízí odpočinkovou akci na pár hodin bez háčků a zádrhelů,“ zhodnotil fantasy western v dobové recenzi Pavel Makal.

Do třetice všeho dobrého tu máme akční RPG Nobody Saves the World, které si především dělá legraci z žánrových klišé her na hrdiny, ale díky kouzelné hůlce, která protagonistu dokáže přeměnit do nejrůznějších forem, umí pořádně vzít i za svou akčně-taktickou stránku.

zdroj: DrinkBox Studios

„Nobody Saves the World je skvělé menší akční RPG s propracovanými souboji a především s výborně napsaným humorným příběhem a světem. Není to titul bez chyb a občas se ho můžete přejíst, ale jako odreagování a součást Game Passu funguje bezchybně,“ píše v recenzi Pavel Skoták a věta o Game Passu se dá směle přenést i na předplatné PlayStation Plus.

Vedle trojice her můžete vzít zavděk také balíčkem Warframe: Syrinx Collection, který vám do free-to-play střílečky dodá několik zbraní, sadu brnění a předmětů.