Tales from the Borderlands jsou zpět na všech platformách

17. 2. 2021 12:55 | Novinky | autor: Patrik Hajda

Téměř tři roky nebylo možné si pořídit epizodickou adventuru Tales from the Borderlands kvůli krachu studia Telltale Games, které s sebou stáhlo několik značek do licenčního pekla. Ale toto temné období konečně skončilo a hra je zpátky ve všech obchodech, ze kterých zmizela.

Tales from the Borderlands najdete na PC v obchodech Steam a Epic Games Store, ale také na PlayStationu 4 a Xboxu One a díky zpětné kompatibilitě i na PlayStationu 5 a Xboxu Series X/S, kam si zároveň můžete přenést své uložené pozice ze starší generace.

Do obchodu se ale nevracejí jednotlivé epizody, takže si nemůžete dokoupit jen ty chybějící. K dispozici je pouze balíček všech pěti epizod ZerO Sum, Atlas Mugged, Catch a Ride, Escape Plan Bravo a The Vault of the Traveler za 20 eur na všech platformách.

Příběh Tales from the Borderlands se odehrává mezi Borderlands 2 a Borderlands 3 a sleduje dvě hlavní postavy, které svede dohromady touha po obřím balíku peněz, o němž si každý z nich myslí, že na něj má právo.

Na cestě plné voleb potkáte spoustu známých tváří, jakými jsou například Moxxi, ZerO, Marcus a Claptrap a celou hru samozřejmě doprovází humor typický pro sérii Borderlands. Kromě toho vyšlo nové rozšíření pro Borderlands 3 a postupně se dozvídáme i nové informace o chystaném filmovém zpracování.