Borderlands 3 konečně prozradí, co se skrývá za zamčenými dveřmi na Pandoře

11. 2. 2021 13:45 | Novinky | autor: Patrik Hajda

Druhá sezóna season passu kooperativní střílečky Borderlands 3 je v plném proudu a 18. března se můžete těšit na nový obsah v podobě DLC nazvaného Director’s Cut. Díky němu zjistíte, co se skrývá za dveřmi na Pandoře, které jsou od vydání hry neprodyšně uzavřené. Spoiler: Je to nový boss Hemovorous the Invincible – gigantický varkid.

„Pouze ti nejodvážnější lovci vysoké mají šanci nakopat její chitinový zadek v honbě za tím nejlepším lootem,“ varuje tisková zpráva před střetem s tímto přerostlým varkidem. Kromě raidu se můžete těšit na novou mechaniku ohledávání místa činu, kterou využijete při vyšetřování záhadných vražd.

Série detektivních případů zavede hrdinku Avu na nová místa na planetách Pandora, Promethea, Eden-6 a Nekrotafeyo, kde se pokusí přijít na kloub potenciálně nadpřirozeným zločinům, které zároveň zdokumentuje ve svém podcastu.

Director’s Cut vás dále obdaruje třemi Vault kartami (jednou při vydání, zbylými koncem roku). Z popisu to zní jako klasický battle pass. V jednu chvíli máte aktivovanou jen jednu kartu, kterou plněním denních výzev levelujete, čímž se dostáváte k tematickým kosmetickým doplňkům a „extrémně silnému vybavení, které se škáluje s vaší úrovní“.

A nakonec je tu ještě jeden typ obsahu, který je věrný názvu rozšíření. DLC Director’s Cut vás totiž nechá nahlédnout do zákulisí vývoje Borderlands 3 – nebudou chybět humorné momenty, vyškrtnutý obsah, nepoužité mapy, galerie konceptů a další. To vše odstartuje již za 5 týdnů.