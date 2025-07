Svůdnost utrpení. Hellraiser: Revival chce být nejvěrnější herní adaptací Clivea Barkera

22. 7. 2025 16:30 | Novinky | autor: Šárka Tmějová

Po letech spekulací, pokusů a neoficiálních crossoverů se legendární Hellraiser konečně dočká své první plnohodnotné videoherní adaptace. Společnosti Boss Team Games a Saber Interactive oznámily titul Clive Barker's Hellraiser: Revival, který má podle samotného autora nabídnout „první opravdovou hru“ na motivy jeho kultovního hororového světa.

Hellraiser: Revival bude singleplayerová akce z pohledu první osoby, která vás zavede nejen do pekelného Labyrinthu, ale i do jeho pozemských výběžků. V hlavní roli se ocitne Aidan, který pátrá po své ztracené přítelkyni Sunny a naráží při tom na děsivý svět cenobitů – sadomasochistických bytostí oddaných bolesti a rozkoši v jejích nejtemnějších formách.

zdroj: Saber Interactive

Klíčovým herním prvkem bude tajemná skládačka Genesis Configuration, která funguje jako prostředek ke vstupu do jiných dimenzí a jako zbraň proti démonickým protivníkům. Herní adaptace má úzce vycházet z prvních dvou filmů z 80. let, její děj s nimi však nebude přímo provázaný.

Hra se otevřeně inspiruje původní vizí Clivea Barkera, kdy se po dvaceti letech vrací Doug Bradley, ikonický představitel Pinheada, který mu znovu propůjčí svůj hlas. V ukázce můžete zahlédnout známé tváře ze světa Hellraisera, včetně Chatterera, i záběry z boje s hrůznými obyvateli pekla.

zdroj: Saber Interactive

„Pracovat na první opravdové hře podle Hellraisera byla výprava hluboko do zákoutí mých nejtemnějších představ,“ uvedl Clive Barker v tiskovém prohlášení. „Oddanost, kterou Saber a Boss Team Games tomuto projektu věnovali, je obdivuhodná. Zachytili samotnou esenci světa Hellraisera – svůdnost utrpení, krásu v ohavnosti – a vytvořili příběh, který hráče zve za práh známého. Těším se, až se zvědaví i zatracení ponoří do této nové kapitoly, kde každá chvíle balancuje mezi noční můrou a zjevením.“

Barker tak nepřímo naráží na dřívější neoficiální projekty, jako byla krátká epizoda s Pinheadem ve hře Dead by Daylight nebo dávno zrušený pokus pro NES. Přitom už dříve spolupracoval na vlastních herních titulech Clive Barker's Undying a Clive Barker's Jericho, které se rovněž vyznačovaly silným příběhem s temnou atmosférou.

Boss Team Games se v minulosti podíleli na vývoji Evil Dead: The Game a několika retro hororových adaptacích, zatímco Saber Interactive má za sebou mimo jiné World War Z: Aftermath nebo A Quiet Place: The Road Ahead. Partnerství těchto dvou studií by tak mohlo být příslibem zajímavého hororového zážitku.

Clive Barker’s Hellraiser: Revival zatím nemá stanovené datum vydání, ale chystá se na PlayStation 5, Xbox Series X/S a PC. Tvůrci slibují, že se během letošního roku podělí o více informací, snad včetně data vydání, které je prý blíž, než si myslíme. Pro fanoušky hororu a milovníky bolestivých potěšení by to mohla být hra, na kterou čekali celé dekády.