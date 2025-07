„Chceme ve vás vyvolat fyzickou nevolnost,“ říkají tvůrci hororu ILL

8. 7. 2025 13:30 | Novinky | autor: Jakub Malchárek

Nechutný body horor ILL patří jednoznačně k tomu nejlepšímu, co jsem viděl na letošním Summer Game Festu. Znepokojující trailer, grafika, odporně nelidské pohyby monster – to všechno vypadá jedním slovem fantasticky. O hře se teď pro PlayStation Blog rozpovídali zakladatelé studia Team Clout, Maxim Verehin a Oleg Vdovenko.

Tým má s hororem zkušenosti, přestože ILL bude debutem studia. Jeho členové totiž pracovali ve filmech a seriálech, například na snímcích Sekáč, It: Welcome to Derry nebo V/H/S/Beyond. Nové médium je pro ně výzvou, ale zároveň i skvělou zkušeností, na kterou se všichni těší.

„ILL je příběhový akční horor s důrazem na tělesný vizuál, strašlivé momenty, inspiraci, průzkum a divoké nápady. Mix survival hororu a FPS akce. Chceme vyvážit všechny aspekty hry tak, aby se střídaly pasáže, kde si naděláte do kalhot, a momenty, kdy budete výskat nadšením u akčních scén,“ vysvětluje Verehin.

Přitom právě příběh si zatím Team Clout drží blízko u těla. Asi nepřekvapí, že se ILL bude odehrávat kdesi ve východní Evropě. Svět má být ale propojený přímo s hlavním hrdinou – má být odloučený, beznadějný a odrážet to, co se protagonistovi odehrává v hlavě. „Chceme, abyste z ILL měli pocit, že se horor fyzicky děje přímo vám. Ne jen jako psychologické napětí a skriptované lekačky, ale cílíme na vyvolání fyzického diskomfortu. Nepřátelé jen neumírají – trpí, mutují, přizpůsobují se,“ říká spoluzakladatel studia.

Velkou pozornost z prvního traileru si získal design a animace monster, inspirované hororovými snímky ze 70. a 80. let. I přes přiznanou filmovost má být ILL pořád hrou – žádný strach… tedy, spousta strachu! „Inspirovali jsme se v Half-Life 2, Silent Hillu a Resident Evilu. Ve hrách, kde je svět nebezpečný a kde jste uvězněni v reálném prostředí s omezenými prostředky k obraně. Právě ukotvení v realitě je něco, na co cílíme a co na vás bude mít efekt i dlouho po odložení ovladače,“ přibližuje Oleg Vdovenko.

zdroj: Mundfish

„S designem a animacemi monster nám pomáhal tým ve studiu Mundfish. Máme s animacemi hodně zkušeností – vytvářeli jsme třeba vlastní krátké hororové animace, které nás naučily, jak děsit. Například monstrum, které se nejprve hýbe normálně, ale postupně přidáváme nepřirozené pohyby, aby bylo unikátnější a děsivější. Třeba ve 28. vteřině traileru se příšera předkloní – to je náš výtvarný šéf Alexej Mikhailov, který se takhle jen z legrace předklonil v přípravné fázi. Přišlo nám to vážně strašidelné, tak jsme to přidali do hry,“ dodává pohled do zákulisí.

Z hlediska hratelnosti máme očekávat survival horor klasického střihu – průzkum, akci, environmentální hádanky, crafting, modifikace zbraní a podobně. ILL je ve vývoji pro PC, PS5 a Xbox Series X/S, zatím bez stanoveného data vydání.