Body horor ILL vypadá příliš dobře na to, aby byl pravdou

7. 6. 2025 1:19 | Novinky | autor: Aleš Smutný

Jak se postavíte k faktu, že vám někdo ukáže naprosto skvělý, strhující trailer na hru, za který by se nestydělo studio se stovkami zaměstnanců, a pak zjistíte, že na něm dělá malý, nezávislý tým o cca 40 lidech? Buď můžete věřit na zázraky, nebo být krajně podezřívaví.

Studio Team CLOUT operuje z Kypru a Arménie, rusky znějící jména vám napoví proč. Což je ale nyní zcela podružné, protože první pořádné video z jejich hororu ILL vypadá prostě úžasně. Skvělá grafika s kamerou z první osoby, odporná monstra, práce s body hororem, prostředím… Pokud by ILL vyšel v téhle podobě a samozřejmě funkční, mohlo by jít o jeden z nejlepších hororů za dlouhou dobu.

Sami tvůrci říkají, že chtějí dát zabrat i milovníkům žánru a je třeba říct, že by se jim to mohlo podařit. Monstra prostě vypadají správně nechutně a cize, a když se k tomu přidá sychravé, klaustrofobické prostředí a opravdu skvěle vypadající animace… no prostě v tuhle chvíli se musí vkrádat do mysli podezření, jestli to není až moc dobré na to, že jde o malý tým.

zdroj: Mundfish

Navíc, Team CLOUT slibuje i špičkové ozvučení, které umocní pocit ze hry. Realistickou fyziku, včetně ustřelování částí těl monster, balistiky a nutnosti prohlížet zbraně kvůli poškození a možnosti jejich úpravy. A monstra budou mít umělou inteligenci, která bude reagovat na to, co v prostředí děláte.

Nehodlám tenhle nechutný záblesk naděje na inovativní hru zadusit v zárodku, jen jsem opatrný. Zatím nemá ILL ani datum vydání a víme, že vyjde na PC. Ale podle tohoto videa vypadá prostě skvěle.